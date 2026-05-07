DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UNICAJA BCO 21/UND. FLR ES0880907003 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 2028 G US156686AM96 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 20/29 144A CYTJ US156700BD72 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 20/29 REGS CYTG USU1566PAD79 07.05.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UNICAJA BCO 21/UND. FLR ES0880907003 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 2028 G US156686AM96 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 20/29 144A CYTJ US156700BD72 07.05.2026 HZE/EOT
LUMEN TECH. 20/29 REGS CYTG USU1566PAD79 07.05.2026 HZE/EOT
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