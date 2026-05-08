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METLEN ENERGY & METALS



08.05.2026 / 01:05 CET/CEST

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("METLEN", ODER "DAS UNTERNEHMEN") GESCHÄFTSPRÄSENTATION Q1 2026: Ein starker Start ins Jahr 2026 mit einer beschleunigten strategischen Transformation ATHEN, Griechenland, und LONDON, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC ( LSE -Notierung: MTLN, RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN | Athen Notierung: MTLN, RIC: MTLNr.AT, Bloomberg: MTLN.GA, ADR: MYTHY US) gibt heute seine Geschäftsrpäsenation für das 1. Quartal 2026 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete einen starken Jahresauftakt, der die solide Dynamik in den Bereichen Energie, Metalle und Infrastruktur sowie die weitere Umsetzung des strategischen Investitionsprogramms widerspiegelt und auf eine rasche Rückkehr zum mittelfristigen Kurs hindeutet, der im April 2025 auf der CMD in London angekündigt wurde. Umsatz +37 % im Jahresvergleich auf 2,05 Mrd. €

Energiesektor auf zwei Geschäftsbereiche vereinfacht

Ehemalige MPP-Aktivitäten umstrukturiert und in die M RESET- Plattform integriert

M RESET- integriert Metallsektor in drei fokussierte Wachstumsbereiche neu organisiert

Pipeline für Energiespeicher mit ca. 2 GW durch strategische Partnerschaften gesichert

283-MW-Solarportfolio in Großbritannien im Rahmen des Asset-Rotation-Modells veräußert

Beteiligung am VOAK-Konzessionsprojekt in Griechenland gesichert

Neue Büros in London Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Vorsitzender, erklärte: "METLEN ist mit einer starken operativen Dynamik in allen Geschäftsbereichen in das Jahr 2026 gestartet. Unsere anhaltenden Investitionen in die Energiewende, kritische Rohstoffe und Verteidigung, kombiniert mit einer disziplinierten Umsetzung, versetzen das Unternehmen in die Lage, sich in einem komplexen geopolitischen Umfeld zu behaupten und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum zu erzielen." Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier . Prognose Das erste Quartal 2026 bestätigt die starke Positionierung von METLEN im Rahmen seines diversifizierten Geschäftsmodells, wobei alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitragen. Das Unternehmen agiert weiterhin in einem Umfeld, das von verschärften geopolitischen Spannungen und anhaltenden Konflikten geprägt ist, die sich auf die Energiemärkte, die Lieferketten und die Nachfrage im Verteidigungsbereich auswirken. Dennoch unterstreichen diese Bedingungen auch die strategische Bedeutung des synergetischen Geschäftsmodells von METLEN, das durch seine Aktivitäten in den Bereichen Energiesicherheit, kritische Rohstoffe und Verteidigungslösungen weiter gestärkt wird. Mit Blick auf die Zukunft behält das Management einen vorsichtig optimistischen Ausblick für 2026 bei, gestützt durch eine starke Projektpipeline, steigende Nachfrage und Preise in den Kernsektoren sowie die fortgesetzte Umsetzung des Investitionsprogramms des Unternehmens. Weitere Einzelheiten werden gemäß der langjährigen Praxis des Unternehmens auf der für den 21. Mai 2026 anberaumten Hauptversammlung bekannt gegeben. Warnhinweis / Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen und stellen keine Garantien für die zukünftige Entwicklung dar. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten typischerweise Wörter wie "anstreben", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "prognostizieren", "anstreben", "sollte", "wird" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinungen. Solche Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Markttrends, regulatorische Entwicklungen, operative Herausforderungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es wird keine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie dafür gegeben, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden. Leser werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben (einschließlich der Marktmissbrauchsverordnung, der britischen Börsenvorschriften und der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der Financial Conduct Authority), übernehmen weder das Unternehmen noch seine verbundenen Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Vertreter eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Informationen zu METLEN: METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) ist ein internationales Industrie- und Energieunternehmen, das eine führende Position in der Metall- und Energiebranche einnimmt und dessen Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum und der Kreislaufwirtschaft liegt. METLEN hat sich sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene als Maßstab für wettbewerbsfähige "grüne" Metallurgie etabliert und betreibt die einzige vollständig integrierte Produktionsanlage für Bauxit, Aluminiumoxid und Primäraluminium in der Europäischen Union, die über eigene Hafenanlagen verfügt. Im Energiesektor bietet METLEN integrierte Energielösungen an, die die Umsetzung von Projekten zur thermischen und erneuerbaren Stromerzeugung, die Stromverteilung und den Stromhandel sowie Investitionen in die Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. METLEN ist auf fünf Kontinenten und in mehr als 40 Ländern tätig, beschäftigt weltweit über 8.500 Mitarbeiter und setzt in allen seinen Geschäftsbereichen ein vollständig synergetisches Modell um. METLEN Finanzielle Höhepunkte METLEN ist an der London Stock Exchange notiert und zusätzlich an der Athens Stock Exchange gelistet; das Unternehmen ist im FTSE 100 Index vertreten. Im Jahr 2025 erzielte METLEN einen Konzernumsatz von 7,11 Milliarden Euro, ein EBITDA von 753 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 314 Millionen Euro. Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich auf 2,10 Milliarden Euro, bei einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,1, was die starke finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. METLEN wird von führenden internationalen Nachhaltigkeits- und ESG-Agenturen bewertet und nimmt als einziges griechisches Unternehmen einen Platz im Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index ein. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg und IdealRatings ausgezeichnet. www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2768481/5958370/METLEN_Energy_Metals_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/metlen-energy--metals-302766362.html



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