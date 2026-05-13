Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 13.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bahnbrechende KI-Lösung "Ohne Nadelstiche" als Ersatz für herkömmliche Bluttests "unlocked"?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DE9N | ISIN: DE000A3DE9N7 | Ticker-Symbol: PY0
Stuttgart
13.05.26 | 16:16
4,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VELTARION SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VELTARION SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
13.05.2026 16:03 Uhr
117 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -4-

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/13.05.2026/15:30 UTC+2)

VELTARION SE, Berlin

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A3DE9N7

Wertpapierkennnummer (WKN): A3DE9N

Eindeutige Kennung des Ereignisses: DE000A3DE9N7-GMET-202606

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am 22. Juni 2026 um 11:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der

Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB Prinzregentenstraße 48 80538 München 

I.      Tagesordnung der Hauptversammlung 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
       2024 nebst Bericht des Verwaltungsrats 
 
       Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" 
       zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 
1.      während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. 
 
       Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den 
       Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG 
       festgestellt. 
 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
       2025 nebst Bericht des Verwaltungsrats 
 
       Die vorgenannten Unterlagen sind im Internet unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" 
       zugänglich. Die Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter o.g. Link zugänglich sein sowie 
2.      während der Hauptversammlung ausliegen und näher erläutert werden. 
 
       Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 2 ist nicht erforderlich, da der Verwaltungsrat den 
       Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Damit ist der Jahresabschluss gemäß -- 47 Abs. 5 SEAG 
       festgestellt. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2024 
 
3. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden geschäftsführenden Direktor 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 
 
4. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2025 
 
5. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden geschäftsführenden Direktor 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
6. 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats 
       Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers 
       für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
 
       Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Verwaltungsrat vor, die 
 
       Forvis Mazars GmbH & Co. KG 
       Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
       Steuerberatungsgesellschaft 
       Alt-Moabit 2 
       10557 Berlin 
 
7.      a) zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 und 
 
       b) für den Fall einer prüferischen Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
       (---- 115 Abs. 5 und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 und/oder des 
       Geschäftsjahres 2027 zum Prüfer für eine solche prüferische Durchsicht 
 
       zu bestellen. 
 
       Dabei weist die VELTARION SE darauf hin, dass ihr Verwaltungsrat aus drei Mitgliedern besteht, so dass 
       der Verwaltungsrat gemäß -- 34 Abs. 3 SEAG i.V.m. -- 107 Abs. 4 Satz 2 AktG gleichzeitig auch der 
       Prüfungsausschuss im Sinne des -- 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ist. 
 
       Wahl zum Verwaltungsrat 
 
       Gemäß Art. 43 Abs. 2, 3 Satz 1 SE-VO in Verbindung mit ---- 23 Abs. 1, 24 Abs. 1 Halbsatz 1, 28 Abs. 1 
       SEAG in Verbindung mit -- 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Verwaltungsrat aus drei 
       Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Das Mitglied des Verwaltungsrats, Herr Dr. 
       Alexander Lindemann, hat sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf dieser ordentlichen 
       Hauptversammlung niedergelegt, weshalb eine Neuwahl erforderlich ist. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, 
 
       Frau Barbara Neuerburg, LL.M., CEO der Taidos AG in Zug, wohnhaft in Richterswil, Schweiz 
 
       mit Wirkung ab Beendigung der für den 22. Juni 2026 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung für die 
       Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Verwaltungsrats für das 
       Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen, jedoch maximal für sechs Jahre ab dem 
       Zeitpunkt der Bestellung. 
 
       Frau Barbara Neuerburg ist zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung 
       Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien bzw. in vergleichbaren in- und 
       ausländischen Kontrollgremien: 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der APC Trading and Logistics Europe AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Menacrest AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied der Geschäftsführung der NEUERBURG Strategy Leadership GmbH mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
8.      -- Mitglied des Verwaltungsrats der Taidos AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kazakhstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der VIP Kyrgyzstan Holding AG mit dem Sitz in Zug, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Tamandare Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
       -- Mitglied des Verwaltungsrats der Japan Mero 4 Operations Holding AG mit dem Sitz in Zürich, Schweiz 
 
       Der Wahlvorschlag berücksichtigt das grundlegende Anforderungsprofil, das sich der Verwaltungsrat gegeben 
       hat und bei dem die fachliche Qualifikation und Kompetenz, Branchenkenntnis und die gesetzlichen Vorgaben 
       im Vordergrund stehen. Der Verwaltungsrat hat sich bei der vorgeschlagenen Kandidatin vergewissert, dass 
       sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann. 
 
       Frau Barbara Neuerburg verfügt über den in -- 100 Abs. 5 AktG für mindestens ein Mitglied des 
       Verwaltungsrats geforderten Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. 
 
       Nach der Überzeugung des Verwaltungsrats sind die Mitglieder des Verwaltungsrats auch zukünftig in ihrer 
       Gesamtheit im Sinne von -- 100 Abs. 5 letzter Halbsatz AktG mit dem Sektor vertraut, in dem die 
       Gesellschaft tätig ist. 
 
       Es ist beabsichtigt, gemäß der Empfehlung C. 15 des Deutschen Corporate Governance Kodex, die Wahl der 
       neuen Mitglieder des Verwaltungsrats im Wege der Einzelabstimmung durchzuführen. 
 
       Der Lebenslauf der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidatin steht über die Internetseite der Gesellschaft 
       unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zur Verfügung. 
 
       Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 
 
       Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß -- 162 AktG für 
       das Geschäftsjahr 2024 erstellt, welcher der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen ist. Der 
       Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 wurde durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
       gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
       Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 beigefügt. 
9. 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich des Vermerks über die Prüfung des 
       Vergütungsberichts ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten 
       Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR 
       RELATIONS" zugänglich. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zu billigen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2- 

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 
 
       Der geschäftsführende Direktor und der Verwaltungsrat haben einen Vergütungsbericht gemäß -- 162 AktG für 
       das Geschäftsjahr 2025 erstellt, welcher der Hauptversammlung zur Billigung vorzulegen ist. Der 
       Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die 
       gesetzlich geforderten Angaben nach -- 162 Absatz 1 und 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
       Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 beigefügt. 
10. 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 einschließlich des Vermerks über die Prüfung des 
       Vergütungsberichts ist von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten 
       Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR 
       RELATIONS" zugänglich. 
 
       Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 
II.      Allgemeine Hinweise 
       Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
 
1.      Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 
       500.000,00 und ist eingeteilt in 500.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung 
       eine Stimme. 
 
       Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts 
 
       Gemäß -- 13 Abs. 4 der Satzung der VELTARION SE sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
       Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor Ablauf der gesetzlich 
       bestimmten Frist vor der Hauptversammlung durch Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes 
       unter der in der Einladung bezeichneten Adresse bei der Gesellschaft anmelden. Der besondere Nachweis des 
       Anteilsbesitzes muss in Textform (-- 126b BGB) erfolgen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden 
       Instituts in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter der in der 
       Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der Frist nach -- 123 Abs. 3 AktG zugehen. Zum 
       Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts reicht in jedem Fall ein 
       Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform (-- 126b BGB) durch den Letztintermediär gemäß -- 67c Abs. 3 
       AktG aus. 
 
       Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor dem Tag 
       der Hauptversammlung, also auf 31. Mai 2026, 24:00 Uhr, beziehen. 
 
       Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 
       15. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 
 
       VELTARION SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       Deutschland 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
2.      Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres 
       Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. 
 
       Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des 
       Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 
       Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen 
       Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 
       Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 
       Veräußerung des nachgewiesenen Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den 
       Umfang des Stimmrechts ausschließlich der nachgewiesene Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
       maßgeblich. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben daher keine Auswirkungen auf die Berechtigung 
       zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe von Aktien nach dem 
       Nachweisstichtag. Personen, die am Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 
       der Gesellschaft werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien an der Hauptversammlung nur teilnahme- 
       und stimmberechtigt, wenn der Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst 
       Aktienbesitznachweis des bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder 
       zur Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der 
       Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung. 
 
       Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
       Aktionären Eintrittskarten als organisatorische Hilfsmittel für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
       zugesandt. Wir bitten die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht durch 
       Bevollmächtigte ausüben lassen wollen, frühzeitig ihre Eintrittskarten bei ihrem depotführenden Institut 
       anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen 
       direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei 
       ihrem depotführenden Institut angefordert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen. 
 
       Der Erhalt einer Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 
       Ausübung des Stimmrechts, sondern dient lediglich der leichteren organisatorischen Abwicklung. 
 
       Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 
 
       Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in der 
       Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, 
       einen Stimmrechtsberater oder durch eine andere Person, ausüben zu lassen. Voraussetzung für die Ausübung 
       des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten sind die form- und fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur 
       Hauptversammlung sowie ein form- und fristgerechter Nachweis seines Anteilsbesitzes. Bevollmächtigt ein 
       Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
       Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
       Gesellschaft bedürfen gemäß -- 134 Abs. 3 Satz 3 AktG und gemäß -- 15 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft 
       grundsätzlich der Textform (-- 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach -- 135 AktG erteilt wird. 
 
       Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder 
       geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der Satzung nach. 
       Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person eine 
       besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß -- 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Bitte 
       stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Intermediär, Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder 
       eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine 
3.      mögliche Form der Vollmacht ab. 
 
       Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 
       Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Eintrittskarte ein Formular, mit dem Vollmacht an einen 
       Bevollmächtigten erteilt werden kann. Dieses steht auch unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter 
       "INVESTOR RELATIONS" zum Download zur Verfügung." 
 
       Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung des 
       Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, bzw. deren Widerruf muss entweder 
       am Tag der Hauptversammlung am Versammlungsort erfolgen bzw. erbracht werden oder der Gesellschaft unter 
       der folgenden Adresse oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 21. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen: 
 
       VELTARION SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
       Deutschland 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -3- 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
       Stimmrechtsvertreter ("Stimmrechtsvertreter") als Bevollmächtigte nach ihren Weisungen bei den 
       Abstimmungen vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis 
       des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. 
 
       Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform (-- 126b BGB) erteilt werden. 
       Ein Formular, das für die Vollmacht- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten 
       Stimmrechtsvertreter verwendet werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte 
       übersandt. Dieses steht auch unter https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" zum 
       Download zur Verfügung." 
 
       Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter muss 
       aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum Ablauf des 21. Juni 2026, 24:00 Uhr, unter der folgenden 
       Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse erfolgen: 
 
       VELTARION SE 
       c/o GFEI HV GmbH 
       Ostergrube 11 
       30559 Hannover 
4.      Deutschland 
       E-Mail: hv@gfei.de 
 
       Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs unter der oben angegebenen Adresse. 
 
       Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
       oder die Änderung von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 
       zu den Fristen entsprechend. 
 
       Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen diesen 
       Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
       entsprechend der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen 
       Gegenständen der Tagesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben oder sich der 
       Stimme enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von 
       Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von 
       Verfahrens- oder Sachanträgen entgegen. 
 
       Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 
       Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
       auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
 
       Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, -- 50 Abs. 2 SEAG, -- 122 Abs. 2 
       AktG 
 
       Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies entspricht 25.000 
       Stückaktien) oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, können nach Art. 
       56 Abs. 2, 3 SE-VO, -- 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. -- 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 
       Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. 
 
       Eine 90-tägige Vorbesitzzeit des genannten Mindestbesitzes von Aktien i.S.d. -- 122 Abs. 2 S. 1 i.V.m. 
       Abs. 1 S. 3 AktG ist gem. -- 50 Abs. 2 SEAG keine Voraussetzung für ein Ergänzungsverlangen. 
       Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
       bekanntgemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Ergänzungsverlangens im Bundesanzeiger bekannt 
       gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 
       sie die Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. 
 
       Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.veltarion.de unter dem 
       Reiter "INVESTOR RELATIONS" bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
5. 
       Das Verlangen ist schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu richten und muss bei der 
       Gesellschaft spätestens am 22. Mai 2026, 24:00 Uhr, eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung 
       muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, ein solches Verlangen schriftlich 
       an 
 
       VELTARION SE 
       Verwaltungsrat 
       Pariser Platz 6a 
       10117 Berlin 
 
       oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre an: 
 
       E-Mail: info@veltarion.de 
 
       zu übersenden. 
 
       Stellung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären nach Art. 53 SE-VO i.V.m. ---- 126 Abs. 1, 
       127 AktG 
 
       Aktionäre können der Gesellschaft bis spätestens 7. Juni 2026, 24:00 Uhr, (eingehend) unter Angabe ihres 
       Namens begründete Anträge gegen einen Vorschlag des Verwaltungsrats zu einem bestimmten 
       Tagesordnungspunkt gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. -- 126 Abs. 1 AktG sowie - zu Tagesordnungspunkt 7 - 
       Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. -- 127 AktG übersenden. Diese Anträge 
       und/oder Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht begründet zu werden. Diese Anträge und/oder 
       Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu 
       richten: 
 
       VELTARION SE 
       Verwaltungsrat 
       Pariser Platz 6a 
       10117 Berlin 
       E-Mail: info@veltarion.de 
 
       Anderweitig adressierte Anträge und/oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
6. 
 
       Zugänglich zu machende Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem 
       Eingang unter der Internetadresse https://www.veltarion.de unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" 
       veröffentlicht. 
 
       Wahlvorschläge von Aktionären müssen nicht zugänglich gemacht werden, wenn folgende Angaben fehlen: Name, 
       ausgeübter Beruf, Wohnort bzw. Sitz des zur Wahl Vorgeschlagenen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
       werden ebenfalls unter der vorgenannten Internetadresse zugänglich gemacht. 
 
       Anderweitig adressierte Anträge werden bei der Veröffentlichung nicht berücksichtigt. 
 
       Eine Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag in der Hauptversammlung setzt voraus, 
       dass dieser während der Hauptversammlung mündlich gestellt wird. Das Recht, während der Hauptversammlung 
       mündliche Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu stellen, besteht im Übrigen 
       unabhängig von einer vorherigen Übermittlung an die Gesellschaft. 
 
       Auskunftsrecht nach Art. 53 SE-VO i.V.m. -- 131 Abs. 1 AktG 
 
       In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Verwaltungsrat Auskunft über 
       Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
       Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich grundsätzlich auch auf die rechtlichen 
       und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage des 
       Konzerns. Auch hier ist aber Voraussetzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der 
       Tagesordnung erforderlich ist. 
 
       Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu 
7.      stellen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in bestimmten, in nach Art. 53 SE-VO i.V.m. -- 131 Abs. 1 
       AktG geregelten Fällen die Auskunft zu verweigern. 
 
       Gemäß -- 14 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre 
       zeitlich angemessen beschränken. 
 
       Weitergehende Erläuterungen zu den Antragsrechten (---- 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1 AktG) und 
       Auskunftsrechten (-- 131 Abs. 1 AktG) der Aktionäre können im Internet unter https://www.veltarion.de 
       unter dem Reiter "INVESTOR RELATIONS" eingesehen werden. 
 
       Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und abrufbare Unterlagen 
 
       Folgende Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft unter https://www.veltarion.de unter dem 
       Reiter "INVESTOR RELATIONS" eingestellt: 
 
       -- festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024, 
 
       -- festgestellter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025, 
 
       -- Bericht des Verwaltungsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2024, 
 
       -- Bericht des Verwaltungsrats an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2025, 
 
       -- Lebenslauf Frau Barbara Neuerburg, LL.M., 
8.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

DJ PTA-HV: VELTARION SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -4- 

-- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024, 
 
       -- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025. 
 
       Diese Einladung zur Hauptversammlung und die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, die 
       Informationen nach -- 124a AktG und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind 
       ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite https://www.veltarion.de unter dem Reiter 
       "INVESTOR RELATIONS" abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben 
       Internetadresse bekannt gegeben. 
 
       Die zugänglich zu machenden Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein. 
 
       Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und 
       Ergänzungsverlangen werden ebenfalls über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. 
 
       Informationen zum Datenschutz 
 
       Die VELTARION SE als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
       erhebt zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und 
       etwaiger Aktionärsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, 
       Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf 
       Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern 
       die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen und 
       satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. 
 
       Soweit die VELTARION SE diese Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern 
       erhält, übermittelt die ihr Depot führende Bank diese personenbezogenen Daten an die VELTARION SE. 
 
       Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter ist für die 
       Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 
       Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO i.V.m. ---- 123, 129, 135 AktG. 
 
       Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die VELTARION SE verschiedene Dienstleister 
       und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen 
       Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach 
       Weisung der VELTARION SE. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
       Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme 
       in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. -- 129 Abs. 4 AktG). 
 
9. 
       Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft 
       ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher 
       Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 
 
       Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und 
       etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, 
       Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu 
       beantragen sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
       Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im 
       Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch 
       gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 
 
       Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden Kontaktdaten der 
       VELTARION SE geltend machen: 
 
       VELTARION SE 
       Verwaltungsrat 
       Pariser Platz 6a 
       10117 Berlin 
       E-Mail: info@veltarion.de 
 
       Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 
       Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu.

Berlin, im Mai 2026

VELTARION SE

der Verwaltungsrat

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      VELTARION SE 
           Pariser Platz 6a 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   VELTARION SE 
E-Mail:        info@veltarion.de 
Website:       www.veltarion.de 
ISIN(s):       DE000A3DE9N7 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778679000041 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.