EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
DELIVERY HERO SE
11.05.2026
Mitteilung gemäß § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
Nga Macrow, Vice President
Regulatory Operations
Morgan Stanley
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2327272 13.05.2026 CET/CEST