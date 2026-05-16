Mogotes Metals meldet neue Gold- und Kupferfunde im Vicuña-Distrikt. Die jüngsten Ergebnisse zeigen oberflächennahe Goldmineralisierung und ein stärkeres Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Signal im Zielgebiet Albor.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals Inc. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.05.2026, 11:45 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Vicuña-Distrikt gehört zu den aufmerksam beobachteten Kupfer-Gold-Silber-Gürteln Südamerikas. Er liegt im hochandinen Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile, zwischen dem Maricunga- und dem El-Indio-Gürtel. In diesem Umfeld wurden in den vergangenen Jahren mehrere große mineralisierte Systeme beschrieben, was die Region für Explorationsunternehmen und große Bergbaukonzerne gleichermaßen interessant macht.

Mogotes Metals: Neue Entdeckungen im Vicuña-Distrikt wecken Anlegerinteresse!

Das kanadische Explorationsunternehmen Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) konzentriert sich auf die Exploration von Kupfer-, Gold- und Silberprojekten in aussichtsreichen Bergbauregionen. Im Mittelpunkt steht das Filo-Sur-Projekt im Vicuña-Distrikt an der Grenze zwischen Argentinien und Chile.

Vicuña bleibt einer der spannendsten Kupfer-Gold-Distrikte der Welt!

Der Vicuña-Distrikt gilt heute als eines der dynamischen Explorationsgebiete im globalen Kupfer-Gold-Sektor. Projekte und Entdeckungen wie Filo del Sol, Lunahuasi oder Los Helados zeigen, welches Potenzial entlang des mineralisierten Gürtels vorhanden sein kann. Genau in diesem Umfeld positioniert sich Mogotes (WKN: A3ENQ6) mit dem Filo-Sur-Projekt, das in unmittelbarer Nähe zu bedeutenden Entdeckungen liegt.

Bohrloch FS_DDH_016 markiert wichtigen Explorationserfolg!

Die neue Entdeckung im Zielgebiet Albor auf dem Filo-Sur-Projekt zählt nach Angaben von Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) zu den bislang wichtigsten Explorationserfolgen des Unternehmens im Vicuña-Distrikt. Im Mittelpunkt steht das Bohrloch FS_DDH_016. Es traf ab einer Tiefe von 108 m auf eine breite Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung. Gemeldet wurden 86 m mit durchschnittlich 0,7% Kupfer, 0,55 g/t Gold, 2,7 g/t Silber und 169 ppm Molybdän. Innerhalb dieser Zone meldete das Unternehmen zusätzlich einen höhergradigen Abschnitt von 43 m mit 1,1% Kupfer, 0,82 g/t Gold, 4,0 g/t Silber und 281 ppm Molybdän. Einzelne Analysewerte erreichten bis zu 1,75% Kupfer und 1,2 g/t Gold.

Quelle: Mogotes Metals (Pressemeldung vom 14.05.26)

Nach Angaben des Unternehmens deutet die Kombination aus Metallführung, oberflächennaher Lage und Mächtigkeit der Mineralisierung auf ein potenziell größeres Porphyrsystem hin. Wichtig ist dabei: Die bisher veröffentlichten Resultate beziehen sich auf die ersten 194 m eines insgesamt 464 m tiefen Bohrlochs. Die Analyse der restlichen rund 270 Meter stand zum Zeitpunkt der Meldung noch aus. Sollte sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzen, könnte Albor innerhalb des Filo-Sur-Projekts weiter an Bedeutung gewinnen.

Großflächige Gold-Kupfer-Entdeckung auch bei Cruz del Sur!

Auch im Zielgebiet Cruz del Sur innerhalb des Filo-Sur-Projekts berichtete das Unternehmen über eine Entdeckung eines großflächigen, oberflächennahen Gold-Kupfer-Systems. Die geophysikalische Zielzone erstreckt sich nach Unternehmensangaben über rund 4,0 mal 0,5 km und ist weiterhin in mehrere Richtungen offen.

Quelle: Mogotes Metals (Pressemeldung 01.05.26)

Auch die ersten Bohrergebnisse sind beachtlich. Eine Bohrung durchteufte 24 m mit durchschnittlich 1,01 g/t Gold innerhalb eines größeren Abschnitts von 120 m mit 0,52 g/t Gold ab geringer Tiefe. Gleichzeitig bestätigten tiefere Bohrungen ein darunterliegendes Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyrsystem mit längeren mineralisierten Intervallen.

Quelle: Mogotes Metals (Pressemeldung 01.05.26)

Nach Angaben des Unternehmens verbessern sich die Kupfergehalte mit zunehmender Tiefe. Das ist für die weitere Exploration wichtig, weil solche Muster auf ein größeres mineralisiertes System hindeuten können. Eine Ressource wurde damit jedoch noch nicht definiert. Die weiteren Bohr- und Analyseergebnisse bleiben entscheidend.

Größtes Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte liefert weiteren Newsflow!

Bereits im April hatte Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) das bislang größte Bohrprogramm der Unternehmensgeschichte angekündigt. In der abgeschlossenen Bohrsaison wurden bis zu vier Bohrgeräte auf mehreren Porphyr- und Epithermal-Zielen innerhalb des Projekts eingesetzt. Nach der jüngsten Unternehmensmeldung wurde die Bohrsaison inzwischen formal beendet, und die Camps in Chile und Argentinien wurden demobilisiert. Entscheidend ist nun die Auswertung der noch ausstehenden Analyseergebnisse.

Quelle: Mogotes Metals (Pressemeldung vom 01.05.2026)

Für Mogotes (WKN: A3ENQ6) ist das ein wichtiger Schritt in der weiteren Projektentwicklung. Die Kombination aus großflächigen geophysikalischen Anomalien, oberflächennaher Goldmineralisierung und zunehmenden Kupfergehalten in der Tiefe spricht für ein geologisch aussichtsreiches Umfeld. Gleichzeitig bleibt es ein Explorationsprojekt in einer frühen Phase.

Strategische Lage neben großen Vicuña-Projekten!

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) durch die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu einigen der wichtigsten Kupfer-Gold-Projekte Südamerikas. Das Filo-Sur-Projekt liegt südlich angrenzend an die Filo-del-Sol-Lagerstätte, die heute im Umfeld von Lundin Mining und BHP steht und als eine der großen neuen Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen des Vicuña-Distrikts gilt.

Quelle: Mogotes Metals (Pressemeldung 01.05.26)

Für Mogotes (WKN: A3ENQ6) kann diese Nachbarschaft ein strategischer Vorteil sein. Erfolgreiche Explorationsarbeiten in der Nähe großer Lagerstätten können das Interesse größerer Bergbauunternehmen an Partnerschaften, Optionsgeschäften oder Übernahmen erhöhen. Ein Anspruch auf eine solche Entwicklung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Chancenreiches Projekt mit typischen Explorationsrisiken!

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sollten Anleger die Risiken im Explorationssektor nicht unterschätzen. Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Bohrergebnisse können sich im weiteren Projektverlauf verändern, und auch positive Explorationserfolge garantieren keine spätere Ressourcendefinition, Wirtschaftlichkeitsstudie, Finanzierung oder Minenentwicklung.

Ausstehende Analyseergebnisse als nächster wichtiger Faktor!

Die kommenden Wochen und Monate könnten für Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) wichtig werden. Weitere Analyseergebnisse aus der abgeschlossenen Bohrsaison, insbesondere aus dem noch nicht veröffentlichten tieferen Abschnitt des Bohrlochs FS_DDH_016, werden erwartet. Sollte das Unternehmen die bisherigen Resultate bestätigen oder erweitern, könnte das Filo-Sur-Projekt innerhalb des Vicuña-Distrikts weiter an Aufmerksamkeit gewinnen.

Fazit: Mogotes Metals mit wichtiger Entdeckung im Vicuña-Distrikt!

Mit den jüngsten Bohrergebnissen rückt Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) stärker in den Fokus der Rohstoffbranche. Die Kombination aus oberflächennaher Goldmineralisierung, Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung im Zielgebiet Albor und der strategischen Lage im Vicuña-Distrikt macht das Filo-Sur-Projekt zu einem der interessanten Explorationsvorhaben der Region.

Die Chancen bleiben erheblich, aber nicht ohne Risiken. Genau deshalb kommt es nun auf die weiteren Analyseergebnisse, die geologische Kontinuität und die nächsten Explorationsschritte an. Sollte Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) die bisherigen Resultate bestätigen und ausweiten, könnte das Unternehmen im Vicuña-Distrikt weiter an Bedeutung gewinnen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Dieser Werbeartikel wurde durch einen freien Journalisten am 15.05.2026 für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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