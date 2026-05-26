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Dow Jones News
26.05.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: Vivira AG: Einladung zur Hauptversammlung

DJ PTA-News: Vivira AG: Einladung zur Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vivira AG: Einladung zur Hauptversammlung

Essen (pta000/26.05.2026/15:30 UTC+2)

Vivira AG, Essen

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 23.06.2026 um 15:00 Uhr (MESZ) in den Geschäftsräumen der Vivira AG, Ringstraße 51, 45219 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein.

Tagesordnung 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vivira AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das 
       Geschäftsjahr 2025 
 
       Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 45219 Essen, 
       Ringstraße 51, eingesehen werden und werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre 
1.      ausliegen. Auf Verlangen werden sie jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos zugesandt. 
 
       Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft gebilligt; der 
       Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der 
       Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 
2. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands 
       für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 
 
3. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
       Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
       Wahlen zum Aufsichtsrat 
 
       Aus dem Aufsichtsrat ist im Februar Herr Dr. Daniel Grewe ausgeschieden. Herr Tobias Kaulfuss hat sein 
       Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 26. Mai 2026 niedergelegt. Da der Aufsichtsrat gesetzlich mindestens 
       drei Mitglieder umfassen muss, wird nach Versand dieser Einladung aber noch vor der Hauptversammlung, zu 
       der hier eingeladen wird, durch das Registergericht ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die 
       Gesellschaft hat hierzu Herrn Dr. Maximilian Schwab vorgeschlagen. 
 
       Wenn das Registergericht diesem Vorschlag folgt, wird Herr Dr. Schwab gerichtlich bis zur nächsten 
       ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Somit sind von der Hauptversammlung zwei neue 
       Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich nach ---- 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 
       AktG in Verbindung mit -- 8 Abs. 1 der Satzung der Vivira AG aus vier (4) Mitgliedern zusammen, wobei 
       nach -- 8 Abs. 2 eine Wiederwahl möglich ist. 
 
       Die Wahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder soll nach dem Vorschlag des Aufsichtsrats mit Wirkung 
       ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgen, die über die 
       Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge 
4.      gebunden. 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 
       a) Herrn Oliver Schallhorn, Kaufmann, wohnhaft in München, sowie 
 
       b) Herrn Dr. Maximilian Schwab, Rechtsanwalt, wohnhaft in Frankfurt, 
 
       mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
       Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 
       Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 
 
       Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Unternehmensverträgen 
 
       Die Vivira AG, Essen, hat mit 
 
       a) der H. Ferdinand & Sohn Sylt GmbH, Westerland/Sylt, und 
 
       b) der OMS Objekt Management Sylt GmbH, Sylt, 
 
       (nachfolgend in dieser Ziffer 5 jeweils ein "Unternehmen" und zusammen die "Unternehmen") jeweils am 
       15.05.2026 jeweils einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 
 
       Jeder der Gewinnabführungsverträge bedarf zu seiner Wirksamkeit jeweils der Zustimmung der 
       Hauptversammlung der Vivira AG, Essen, und der Gesellschafterversammlung der beiden Unternehmen sowie der 
       Eintragung in das Handelsregister des jeweiligen Unternehmens. Es ist beabsichtigt, dass die 
       Gesellschafterversammlung des jeweiligen Unternehmens dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags noch vor 
       der Hauptversammlung der Gesellschaft, jedenfalls zeitnah danach zustimmt. 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 
 
       5.1 dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vivira AG und der H. Ferdinand & Sohn Sylt 
       GmbH, Westerland/Sylt, und 
 
       5.2 dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vivira AG und der OMS Objekt Management Sylt 
       GmbH, Sylt, 
 
       zuzustimmen. 
 
       Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Zustimmung zu jedem Gewinnabführungsvertrag gesondert 
       abstimmen zu lassen. 
 
       Die Gewinnabführungsverträge sind bis auf die gesellschaftsspezifischen Angaben jeweils inhaltsgleich 
       ausgestaltet und haben jeweils den folgenden wesentlichen Inhalt: 
 
       -- Das Unternehmen ist verpflichtet, während der Vertragsdauer seinen gesamten Gewinn an die Vivira AG 
5.      abzuführen. Bezüglich des Umfangs der Gewinnabführung gilt, neben und vorrangig zu der vertraglichen 
       Regelung in -- 1 des Unternehmensvertrages, die jeweils gültige Fassung des -- 301 AktG. 
 
       -- Die Vivira AG ist verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag 
       des Unternehmens gemäß -- 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung auszugleichen, soweit dieser nicht 
       dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der 
       Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. Auch im Übrigen finden die Regelungen des -- 302 AktG in 
       der jeweils gültigen Fassung Anwendung. 
 
       -- Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Unternehmens wirksam. Er kommt erstmals 
       für das am 1. Januar 2026 beginnende Wirtschaftsjahr zur Anwendung. 
 
       -- Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann für jede der Vertragsparteien erstmals nach 
       Ablauf der für die durch den Gewinnabführungsvertrag begründete steuerliche Organschaft erforderliche 
       Mindestlaufzeit von fünf (5) (Zeit-)Jahren, somit voraussichtlich erstmals zum 31. Dezember 2030, 
       gekündigt werden. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung einer 
       Kündigungsfrist von sechs Monaten ordentlich zum Ende eines Geschäftsjahres gekündigt wird. Das Recht zur 
       Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
       Die folgenden Unterlagen liegen von der Bekanntmachung dieser Einberufung an in den Geschäftsräumen der 
       Vivira AG, Ringstraße 51, 45219 Essen, und in den Geschäftsräumen des jeweiligen Unternehmens sowie auch 
       während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus: 
 
       -- der jeweilige Gewinnabführungsvertrag, 
 
       -- die Jahresabschlüsse der Vivira AG für die Geschäftsjahre 2025 und 2024, 
 
       -- die Jahresabschlüsse des jeweiligen Unternehmens der letzten drei Geschäftsjahre sowie 
 
       -- jeweils der gemeinsame Bericht des Vorstands der Vivira AG und der Geschäftsführung der jeweiligen 
       Tochtergesellschaft nach -- 293a AktG. 
 
       Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten 
       Unterlagen zugesandt. 
 
       Eine Prüfung der Gewinnabführungsverträge durch einen Vertragsprüfer nach -- 293b AktG ist nicht geboten, 
       da die Vivira AG, Essen, jeweils die alleinige Gesellschafterin der vorgenannten Unternehmen ist. 
 
       Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen 
       Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die 
       entsprechende Änderung der Satzung 
 
       Die Satzung ermächtigt unter -- 4 Abs. 7 den Vorstand der Gesellschaft, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
       das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des gesetzlichen 
       Bezugsrechts ein- oder mehrmalig zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung wurde bereits Gebrauch gemacht. 
 
       Um auch künftig über ausreichend Genehmigtes Kapital zu verfügen, soll die bestehende Ermächtigung über 
       die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital ersetzt 
       werden. Der Vorstand soll künftig ermächtigt werden, mit entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats bis

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