DJ PTA-News: Vivira AG: Einladung zur Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vivira AG: Einladung zur Hauptversammlung

Essen (pta000/26.05.2026/15:30 UTC+2)

Vivira AG, Essen

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 23.06.2026 um 15:00 Uhr (MESZ) in den Geschäftsräumen der Vivira AG, Ringstraße 51, 45219 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein.

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vivira AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 45219 Essen, Ringstraße 51, eingesehen werden und werden auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre 1. ausliegen. Auf Verlangen werden sie jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos zugesandt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Wahlen zum Aufsichtsrat Aus dem Aufsichtsrat ist im Februar Herr Dr. Daniel Grewe ausgeschieden. Herr Tobias Kaulfuss hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 26. Mai 2026 niedergelegt. Da der Aufsichtsrat gesetzlich mindestens drei Mitglieder umfassen muss, wird nach Versand dieser Einladung aber noch vor der Hauptversammlung, zu der hier eingeladen wird, durch das Registergericht ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellt. Die Gesellschaft hat hierzu Herrn Dr. Maximilian Schwab vorgeschlagen. Wenn das Registergericht diesem Vorschlag folgt, wird Herr Dr. Schwab gerichtlich bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Somit sind von der Hauptversammlung zwei neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich nach ---- 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit -- 8 Abs. 1 der Satzung der Vivira AG aus vier (4) Mitgliedern zusammen, wobei nach -- 8 Abs. 2 eine Wiederwahl möglich ist. Die Wahl der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder soll nach dem Vorschlag des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge 4. gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, a) Herrn Oliver Schallhorn, Kaufmann, wohnhaft in München, sowie b) Herrn Dr. Maximilian Schwab, Rechtsanwalt, wohnhaft in Frankfurt, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von Unternehmensverträgen Die Vivira AG, Essen, hat mit a) der H. Ferdinand & Sohn Sylt GmbH, Westerland/Sylt, und b) der OMS Objekt Management Sylt GmbH, Sylt, (nachfolgend in dieser Ziffer 5 jeweils ein "Unternehmen" und zusammen die "Unternehmen") jeweils am 15.05.2026 jeweils einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Jeder der Gewinnabführungsverträge bedarf zu seiner Wirksamkeit jeweils der Zustimmung der Hauptversammlung der Vivira AG, Essen, und der Gesellschafterversammlung der beiden Unternehmen sowie der Eintragung in das Handelsregister des jeweiligen Unternehmens. Es ist beabsichtigt, dass die Gesellschafterversammlung des jeweiligen Unternehmens dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags noch vor der Hauptversammlung der Gesellschaft, jedenfalls zeitnah danach zustimmt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 5.1 dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vivira AG und der H. Ferdinand & Sohn Sylt GmbH, Westerland/Sylt, und 5.2 dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vivira AG und der OMS Objekt Management Sylt GmbH, Sylt, zuzustimmen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Zustimmung zu jedem Gewinnabführungsvertrag gesondert abstimmen zu lassen. Die Gewinnabführungsverträge sind bis auf die gesellschaftsspezifischen Angaben jeweils inhaltsgleich ausgestaltet und haben jeweils den folgenden wesentlichen Inhalt: -- Das Unternehmen ist verpflichtet, während der Vertragsdauer seinen gesamten Gewinn an die Vivira AG 5. abzuführen. Bezüglich des Umfangs der Gewinnabführung gilt, neben und vorrangig zu der vertraglichen Regelung in -- 1 des Unternehmensvertrages, die jeweils gültige Fassung des -- 301 AktG. -- Die Vivira AG ist verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag des Unternehmens gemäß -- 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind. Auch im Übrigen finden die Regelungen des -- 302 AktG in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. -- Der Vertrag wird mit der Eintragung in das Handelsregister des Unternehmens wirksam. Er kommt erstmals für das am 1. Januar 2026 beginnende Wirtschaftsjahr zur Anwendung. -- Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann für jede der Vertragsparteien erstmals nach Ablauf der für die durch den Gewinnabführungsvertrag begründete steuerliche Organschaft erforderliche Mindestlaufzeit von fünf (5) (Zeit-)Jahren, somit voraussichtlich erstmals zum 31. Dezember 2030, gekündigt werden. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten ordentlich zum Ende eines Geschäftsjahres gekündigt wird. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die folgenden Unterlagen liegen von der Bekanntmachung dieser Einberufung an in den Geschäftsräumen der Vivira AG, Ringstraße 51, 45219 Essen, und in den Geschäftsräumen des jeweiligen Unternehmens sowie auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus: -- der jeweilige Gewinnabführungsvertrag, -- die Jahresabschlüsse der Vivira AG für die Geschäftsjahre 2025 und 2024, -- die Jahresabschlüsse des jeweiligen Unternehmens der letzten drei Geschäftsjahre sowie -- jeweils der gemeinsame Bericht des Vorstands der Vivira AG und der Geschäftsführung der jeweiligen Tochtergesellschaft nach -- 293a AktG. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Eine Prüfung der Gewinnabführungsverträge durch einen Vertragsprüfer nach -- 293b AktG ist nicht geboten, da die Vivira AG, Essen, jeweils die alleinige Gesellschafterin der vorgenannten Unternehmen ist. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026/I mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Änderung der Satzung Die Satzung ermächtigt unter -- 4 Abs. 7 den Vorstand der Gesellschaft, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts ein- oder mehrmalig zu erhöhen. Von dieser Ermächtigung wurde bereits Gebrauch gemacht. Um auch künftig über ausreichend Genehmigtes Kapital zu verfügen, soll die bestehende Ermächtigung über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital ersetzt werden. Der Vorstand soll künftig ermächtigt werden, mit entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats bis

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