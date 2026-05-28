PTA-News: Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2

DJ PTA-News: Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Berlin (pta000/28.05.2026/15:45 UTC+2)

Productsup Holding SE, Berlin

(Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209275)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Montag, den 29.06.2026, um 14 Uhr in den Geschäftsräumen der Productsup Holding SE ein:

Products Up GmbH Zentrale Alex-Wedding-Straße 5 10178 Berlin

Tagesordnung:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025 1. Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstr. 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Verlangen zusätzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. Beschlussfassung über Abberufung und Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats BM II Lux Investments S.à r.l. als "Bregal Investor" im Sinne des Shareholders' Agreement betreffend die Productsup Holding SE vom 1. April 2022 ist gemäß Ziffer 3.4(d)(i)c. des Shareholders' Agreement berechtigt, zwei Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu benennen. Nach Ziffer 3.4(d)(iii) des Shareholders' Agreement kann der Bregal Investor jederzeit verlangen, dass ein von ihr benanntes Mitglied des Aufsichtsrats abberufen und, vorbehaltlich einer entsprechenden Benennung, eine andere Person zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt wird. Der Bregal Investor hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er Herrn Rob Hetherington als Ersatz für Cyrus Shey als Mitglied des Aufsichtsrats der Productsup Holding SE nominiert. 4. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, wie folgt zu beschließen: a. Herr Cyrus Shey wird als Mitglied des Aufsichtsrats abberufen. Die Abberufung erfolgt mit Wirkung auf das Wirksamwerden der Wahl von Herrn Rob Hetherington in den Aufsichtsrat gemäß nachstehend lit. b. Herr Rob Hetherington, Head und Partner von Bregal Performance Partners mit Sitz in London/Vereinigtes Königreich, wohnhaft in London/Vereinigtes Königreich, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats der Productsup Holding SE gewählt. Die Wahl erfolgt für den Rest der Amtsperiode von Herrn Cyrus Shey, das heißt für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, längstens jedoch bis zum Ablauf des 10. Mai 2028. Wahl des Abschlussprüfers 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roedl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Präsentation zum Geschäftsverlauf 6. Präsentation des Vorstands der Productsup Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 182.629,00 und ist in 182.629 nennbetragslose, auf den Namen lautende und stimmberechtigte Stückaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 14.539 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen.

Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt.

Stimmrechtsvertretung

Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen.

Die Vollmacht kann nach -- 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Textform erteilt werden.

Für Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und sonstige ihnen nach -- 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen gelten die besonderen Vorschriften des -- 135 AktG, die u.a. verlangen, dass die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist, aber kein Textformerfordernis enthalten. Die betreffenden Vollmachtsempfänger setzen jedoch unter Umständen eigene Formerfordernisse fest; Einzelheiten sind ggf. bei dem jeweiligen Vollmachtsempfänger zu erfragen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die ordentliche Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Donnerstag, 25.06.2026 (eingehend), an folgende Anschrift zu übermitteln:

Nordwind Capital GmbH z. Hd. Herr Christian Plangger Residenzstraße 18 80333 München Telefax: +49 (89) 29 19 58 58 E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com

Gegenanträge und Wahlvorschlägen von Aktionären gem. ---- 126 Abs. 1, 127 AktG

Jeder Aktionär hat das Recht, der Gesellschaft Gegenanträge zu Anträgen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu spezifischen Tagesordnungspunkten sowie Vorschläge zu in der Tagesordnung vorgesehenen Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern zu übermitteln (---- 126 Abs. 1, 127 AktG). Gegenanträge sowie Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind der Gesellschaft an folgende Adresse zu übermitteln:

Productsup Holding SE z.Hd. Ulrich Lewerenz Alex-Wedding-Str. 5 10178 Berlin E-Mail: ulrich.lewerenz@productsup.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 14.06.2026 unter der vorstehenden Adresse zugehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung sowie eventueller Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. Ferner kann die Gesellschaft auch noch unter bestimmten weiteren, in den ---- 126 bzw. 127 AktG näher geregelten Voraussetzungen von einer Zugänglichmachung ganz oder teilweise absehen oder Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und deren Begründungen zusammenfassen.

Das Recht der Aktionäre, Gegenanträge und Wahlvorschläge während der Hauptversammlung selbst zu stellen, bleibt unberührt. Auch vorab übermittelte und von der Gesellschaft zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen in der Hauptversammlung selbst gestellt werden, um dort berücksichtigt zu werden.

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, -- 50 Abs. 2 SE-AG, -- 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals betragen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (-- 126 BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 04.06.2026 zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Ergänzungsverlangen bitten wir, ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Productsup Holding SE z.Hd. Ulrich Lewerenz Alex-Wedding-Str. 5 10178 Berlin E-Mail: ulrich.lewerenz@productsup.com

Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt.

Berlin, im Mai 2026

Productsup Holding SE

Der Vorstand

(Ende)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

DJ PTA-News: Productsup Holding SE: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung -2-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Productsup Holding SE Alex-Wedding-Straße 5 10178 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Productsup Holding SE E-Mail: ulrich.lewerenz@productsup.com Website: www.productsup.com ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779975900481 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)