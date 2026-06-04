Frisch an der Börse: Dieser Goldexplorer startet in Kanadas Gold-Hotspot

Yukon-Karte mit Steller-Goldprojekt und Brownfield-Strategie. Originalquelle: Blue Jay Gold Corp. / bluejaygoldcorp.com (KI-übersetzt).

Blue Jay Gold Corp. startet unter dem Kürzel JAY an der TSX Venture Exchange in den Handel. Laut CEO Geordie Mark kommt das Listing zu einem passenden Zeitpunkt: Gold und Silber haben im letzten Halbjahr deutlich zugelegt, große Produzenten konnten ihre Margen verbessern, und nun richtet sich der Blick des Marktes wieder stärker auf kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mark ordnete im Interview ein, dass die sommerliche Volatilität im Rohstoffsektor normal sei. Wichtiger sei das größere Bild: Globale Unsicherheit, Inflationsschutz und die Suche nach Werten außerhalb klassischer Papierwährungen würden Gold und Silber weiter stützen. Aus seiner Sicht stehe der Markt am Beginn einer neuen Phase, in der gut positionierte Explorer mit Projekten in sicheren Regionen, Infrastruktur und Wachstumspotenzial stärker beachtet werden könnten. Genau in diese Phase hinein bringt Blue Jay sein Steller-Gold-Projekt im Yukon an die Börse.

Erster Goldguss am Steller Project im Jahr 1986. Quelle: Blue Jay Gold Corp.

Vom Analysten zum CEO

Geordie Mark ist bei Blue Jay mehr als nur der CEO. Er bringt über 17 Jahre Erfahrung als Mining-Analyst an den nordamerikanischen Kapitalmärkten mit, arbeitete sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite und kennt damit die Sicht institutioneller Investoren ebenso wie die Anforderungen börsennotierter Rohstoffunternehmen. Vor seiner Kapitalmarktkarriere war er zudem als Vice President Exploration tätig und verfügt damit auch über operative Erfahrung im Gelände. Fachlich ist Mark promovierter Wirtschaftsgeologe; seinen PhD absolvierte er am Key Centre for Economic Geology der James Cook University.



Mark sieht Blue Jay als den Punkt, an dem er seine jahrelange Erfahrung im Rohstoffsektor nun selbst in die Praxis umsetzt. Nach vielen Jahren auf der Analystenseite will er mit Steller genau dort aktiv werden, wo aus seiner Sicht besonders viel Potenzial liegt: in einem früher produzierenden Bergbaurevier mit vorhandener Infrastruktur, alten Bohrkernen, einer bestehenden Ressource und neuen Zielen für moderne Exploration.

Steller beginnt dort, wo andere Explorer erst hinwollen

Steller ist für Blue Jay der seltene Fall eines Yukon-Projekts, das nicht erst mühsam erschlossen werden muss. Das frühere Skukum-Goldrevier liegt rund 55 Kilometer südlich von Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon und dem wichtigsten Versorgungszentrum der Region. Damit befindet sich das Projekt nicht tief abgeschieden in der Wildnis, sondern in Reichweite von Arbeitskräften, Dienstleistungen, Straßen und weiterer Logistik.



Noch wichtiger: Auf Steller wurde bereits Gold produziert. Blue Jay nennt rund 80.000 Unzen historische Goldproduktion bei etwa 13 Gramm Gold je Tonne. Nach Unternehmensangaben kommen 121.000 Meter historische Bohrungen, mehr als 7,5 Kilometer Untertageanlagen, eine bestehende 270-Tonnen-pro-Tag-Mühle, ein Camp für mehr als 50 Personen, Kernlager, technische Einrichtungen und eine Allwetterstraße hinzu. Auch die Lage passt zur Strategie des Managements. Laut Blue Jay ist das Projekt per öffentlicher Straße von Whitehorse erreichbar, liegt rund 40 Kilometer vom Bahnpunkt Carcross und etwa 60 Kilometer vom Tiefwasserhafen Skagway in Alaska entfernt.