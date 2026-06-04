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04.06.2026 14:46 Uhr
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Frisch an der Börse: Dieser Goldexplorer startet in Kanadas Gold-Hotspot

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Frisch an der Börse, mitten hinein in einen wiedererstarkten Goldmarkt: Blue Jay Gold feiert heute sein Debüt an der TSX Venture Exchange. Mit dem Steller Project im Yukon bringt das erfahrene Team ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt mit historischer Produktion an den Markt - und will aus seiner Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt das nächste Kapitel aufschlagen.

Frisch an der Börse, mitten hinein in einen wiedererstarkten Goldmarkt: Blue Jay Gold feiert heute sein Debüt an der TSX Venture Exchange. Mit dem Steller Project im Yukon bringt das erfahrene Team ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt mit historischer Produktion an den Markt - und will aus seiner Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt das nächste Kapitel aufschlagen.

Eine neue Yukon-Goldstory

Der Yukon rückt im Goldsektor wieder stärker in den Fokus. In dieser Phase startet Blue Jay Gold unter dem Kürzel JAY an der TSX Venture Exchange, aber nicht mit einer klassischen Frühphasen-Exploration irgendwo in der Wildnis. Das Unternehmen bringt mit dem Steller Gold Project ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt an die Börse, auf dem bereits produziert wurde.

Steller liegt im südlichen Yukon, rund 55 Kilometer von Whitehorse entfernt. Whitehorse ist die Hauptstadt des Yukon und der wichtigste Versorgungs- und Verkehrsknotenpunkt der Region. Für ein Projekt im hohen Norden Kanadas ist diese Nähe ein wichtiger Unterschied: Steller ist per Straße erreichbar und verfügt bereits über Untertageanlagen, eine alte Mühle, ein Camp und technische Einrichtungen. Damit beginnt Blue Jay nicht bei null. Auf dem Projekt wurden in den 1980er-Jahren bereits rund 80.000 Unzen Gold produziert. Aus der alten Mine soll wieder Bewegung entstehen. Blue Jay will die Spuren der früheren Produktion aufnehmen, neue Ziele testen und mit modernen Methoden herausfinden, wie viel Gold- und Silberpotenzial im Steller-Projekt noch verborgen liegt.

Yukon-Karte mit Steller-Goldprojekt und Brownfield-Strategie. Originalquelle: Blue Jay Gold Corp. / bluejaygoldcorp.com (KI-übersetzt).

Ein Börsenstart zur richtigen Zeit

Blue Jay Gold Corp. startet unter dem Kürzel JAY an der TSX Venture Exchange in den Handel. Laut CEO Geordie Mark kommt das Listing zu einem passenden Zeitpunkt: Gold und Silber haben im letzten Halbjahr deutlich zugelegt, große Produzenten konnten ihre Margen verbessern, und nun richtet sich der Blick des Marktes wieder stärker auf kleinere Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mark ordnete im Interview ein, dass die sommerliche Volatilität im Rohstoffsektor normal sei. Wichtiger sei das größere Bild: Globale Unsicherheit, Inflationsschutz und die Suche nach Werten außerhalb klassischer Papierwährungen würden Gold und Silber weiter stützen. Aus seiner Sicht stehe der Markt am Beginn einer neuen Phase, in der gut positionierte Explorer mit Projekten in sicheren Regionen, Infrastruktur und Wachstumspotenzial stärker beachtet werden könnten. Genau in diese Phase hinein bringt Blue Jay sein Steller-Gold-Projekt im Yukon an die Börse.

Erster Goldguss am Steller Project im Jahr 1986. Quelle: Blue Jay Gold Corp.

Vom Analysten zum CEO

Geordie Mark ist bei Blue Jay mehr als nur der CEO. Er bringt über 17 Jahre Erfahrung als Mining-Analyst an den nordamerikanischen Kapitalmärkten mit, arbeitete sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite und kennt damit die Sicht institutioneller Investoren ebenso wie die Anforderungen börsennotierter Rohstoffunternehmen. Vor seiner Kapitalmarktkarriere war er zudem als Vice President Exploration tätig und verfügt damit auch über operative Erfahrung im Gelände. Fachlich ist Mark promovierter Wirtschaftsgeologe; seinen PhD absolvierte er am Key Centre for Economic Geology der James Cook University.

Mark sieht Blue Jay als den Punkt, an dem er seine jahrelange Erfahrung im Rohstoffsektor nun selbst in die Praxis umsetzt. Nach vielen Jahren auf der Analystenseite will er mit Steller genau dort aktiv werden, wo aus seiner Sicht besonders viel Potenzial liegt: in einem früher produzierenden Bergbaurevier mit vorhandener Infrastruktur, alten Bohrkernen, einer bestehenden Ressource und neuen Zielen für moderne Exploration.

Steller beginnt dort, wo andere Explorer erst hinwollen

Steller ist für Blue Jay der seltene Fall eines Yukon-Projekts, das nicht erst mühsam erschlossen werden muss. Das frühere Skukum-Goldrevier liegt rund 55 Kilometer südlich von Whitehorse, der Hauptstadt des Yukon und dem wichtigsten Versorgungszentrum der Region. Damit befindet sich das Projekt nicht tief abgeschieden in der Wildnis, sondern in Reichweite von Arbeitskräften, Dienstleistungen, Straßen und weiterer Logistik.

Noch wichtiger: Auf Steller wurde bereits Gold produziert. Blue Jay nennt rund 80.000 Unzen historische Goldproduktion bei etwa 13 Gramm Gold je Tonne. Nach Unternehmensangaben kommen 121.000 Meter historische Bohrungen, mehr als 7,5 Kilometer Untertageanlagen, eine bestehende 270-Tonnen-pro-Tag-Mühle, ein Camp für mehr als 50 Personen, Kernlager, technische Einrichtungen und eine Allwetterstraße hinzu. Auch die Lage passt zur Strategie des Managements. Laut Blue Jay ist das Projekt per öffentlicher Straße von Whitehorse erreichbar, liegt rund 40 Kilometer vom Bahnpunkt Carcross und etwa 60 Kilometer vom Tiefwasserhafen Skagway in Alaska entfernt.

Steller Gold Project mit Ressource, Bohrprogramm und Infrastruktur im Yukon. Originalquelle: Blue Jay Gold Corp. / bluejaygoldcorp.com (KI-übersetzt).

Vom bekannten Goldsystem zur nächsten Erweiterung

Steller bringt bereits eine aktuelle Ressource mit: Laut Blue Jay umfasst sie rund 0,85 Millionen Unzen Goldäquivalent nach dem kanadischen Standard NI 43-101. Davon entfallen nach Angaben des Managements 400.000 Unzen Goldäquivalent auf die angezeigte und 449.000 Unzen Goldäquivalent auf die abgeleitete Kategorie. Auffällig sind die Gehalte von 7,57 Gramm Gold je Tonne und 127,2 Gramm Silber je Tonne in der angezeigten Kategorie.

Diese Ressource soll nun erweitert werden. Blue Jay plant für 2026 bis zu 16.000 Meter Bohrungen. Im Fokus stehen Erweiterungsziele bei Skukum Creek, Mt. Skukum und Goddell. Zusätzlich sollen neue Zielbereiche wie Raca, Becker-Cochrane und Charleston getestet werden. Damit liegt der Schwerpunkt nicht nur auf der bestehenden Lagerstätte, sondern auf der Frage, wie weit das größere Steller-System über die bisher bekannte Ressource hinausreichen kann.

Warum der Yukon für Goldexplorer wieder heiß wird

Geordie Mark sieht den Rohstoffmarkt in einer neuen Phase. Zuerst hätten große Produzenten von höheren Gold- und Silberpreisen profitiert; ihre Margen, freien Cashflows und Bilanzen hätten sich verbessert. Nun könne der nächste Schritt folgen: Produzenten müssten wieder stärker Wachstum zeigen und könnten dafür nach fortgeschrittenen Explorations- und Entwicklungsprojekten suchen.

Der Yukon passt laut Mark genau in dieses Bild. Die Stimmung für die Region habe sich seit der zweiten Hälfte 2024 deutlich verändert. Er verweist dabei nicht auf ein einzelnes Unternehmen, sondern auf eine breitere Bewegung: Snowline Gold habe mit Entdeckungen Aufmerksamkeit geschaffen, White Gold habe sich stark entwickelt, Prospector Metals liefere neue Entdeckungsarbeit, Banyan Gold habe seine Ressource jüngst erweitert, Fuerte Metals habe mit dem Coffee-Projekt ein fortgeschrittenes Goldasset übernommen, und Hecla sei mit Keno Hill bereits operativ im Yukon aktiv.

Für Mark zeigt das: Im Yukon kommen wieder mehrere Dinge zusammen - Entdeckungen, Ressourcenwachstum, Projektfortschritte und steigendes Interesse am Goldsektor. Genau solche Regionen können in einem Markt wichtiger werden, in dem Kapital nicht mehr nur zu Produzenten fließt, sondern wieder nach der nächsten Wachstumsstufe im Junior-Sektor sucht.

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