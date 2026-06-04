Frisch an der Börse: Dieser Goldexplorer startet in Kanadas Gold-Hotspot

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Frisch an der Börse, mitten hinein in einen wiedererstarkten Goldmarkt: Blue Jay Gold feiert heute sein Debüt an der TSX Venture Exchange. Mit dem Steller Project im Yukon bringt das erfahrene Team ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt mit historischer Produktion an den Markt - und will aus seiner Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt das nächste Kapitel aufschlagen.
Frisch an der Börse, mitten hinein in einen wiedererstarkten Goldmarkt: Blue Jay Gold feiert heute sein Debüt an der TSX Venture Exchange. Mit dem Steller Project im Yukon bringt das erfahrene Team ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt mit historischer Produktion an den Markt - und will aus seiner Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt das nächste Kapitel aufschlagen.
Eine neue Yukon-Goldstory
Der Yukon rückt im Goldsektor wieder stärker in den Fokus. In dieser Phase startet Blue Jay Gold unter dem Kürzel JAY an der TSX Venture Exchange, aber nicht mit einer klassischen
Frühphasen-Exploration irgendwo in der Wildnis. Das Unternehmen bringt mit dem Steller Gold Project ein ehemaliges Gold-Silber-Projekt an die Börse, auf dem bereits produziert wurde.
Steller liegt im südlichen Yukon, rund 55 Kilometer von Whitehorse entfernt. Whitehorse ist die Hauptstadt des Yukon und der wichtigste Versorgungs- und Verkehrsknotenpunkt der Region. Für ein Projekt im hohen Norden Kanadas ist diese Nähe ein wichtiger Unterschied: Steller ist per Straße erreichbar und verfügt bereits über Untertageanlagen, eine alte Mühle, ein Camp und technische Einrichtungen. Damit beginnt Blue Jay nicht bei null. Auf dem Projekt wurden in den 1980er-Jahren bereits rund 80.000 Unzen Gold produziert. Aus der alten Mine soll wieder Bewegung entstehen. Blue Jay will die Spuren der früheren Produktion aufnehmen, neue Ziele testen und mit modernen Methoden herausfinden, wie viel Gold- und Silberpotenzial im Steller-Projekt noch verborgen liegt.
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