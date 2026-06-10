Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN IE000WJCYGB4, Wertpapier-Name: UBS(I)-U.C.FC SF ETF ADLA, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:55:27 100 103,58 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:58:13 300 104,64 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:58:52 200 104,64 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:55:27 100 103,58 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:58:13 300 104,64 EUR
IE000WJCYGB4 10.06.2026 19:58:52 200 104,64 EUR
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