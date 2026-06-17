Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 17
[16.06.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.06.26
|IE000LZC9XXX
|6,762,659.00
|USD
|0
|56,038,936.31
|8.2865
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.06.26
|IE000DOZYXXX
|3,106,385.00
|EUR
|0
|17,864,140.11
|5.7508
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.06.26
|IE000GETKXXX
|29,001.00
|GBP
|0
|320,783.48
|11.0611
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|16.06.26
|IE000XIITXXX
|33,879.00
|GBP
|0
|276,248.59
|8.154
s
© 2026 PR Newswire