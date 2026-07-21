Anzeige
Mehr »
Dienstag, 21.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
+50% in 13 Tagen - Steht der große Ausbruch jetzt bevor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
21.07.26 | 12:45
310,65 Euro
+0,81 % +2,50
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
310,20310,4012:47
310,15310,4512:47
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE41,160+4,63 %
ALPHABET INC CL A310,65+0,81 %
ASML HOLDING NV1.572,00+3,01 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE157,40+0,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG66,05+3,54 %
INTEL CORPORATION89,70+5,47 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION184,82-0,94 %
LPKF LASER & ELECTRONICS SE16,000+5,61 %
MICRON TECHNOLOGY INC807,50+6,66 %
NVIDIA CORPORATION179,98+1,03 %
PVA TEPLA AG37,620+3,35 %
SAP SE136,54+0,72 %
STMICROELECTRONICS NV56,35+2,77 %
SUSS MICROTEC SE81,30+3,44 %
TESLA INC327,35+1,10 %
TEXAS INSTRUMENTS INC255,80+0,81 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.