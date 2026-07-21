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Branicks Group AG aktualisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts fortschreitender Restrukturierungsverhandlungen



21.07.2026 / 17:37 CET/CEST

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Branicks Group AG aktualisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts fortschreitender Restrukturierungsverhandlungen Frankfurt am Main, 21. Juli 2026. Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) ("Branicks") gibt bekannt, dass nach Auskunft der Abschlussprüfer vom heutigen Tag die erforderlichen Prüfungshandlungen betreffend den Jahres- und Konzernabschluss 2025 nicht wie geplant bis zum 27. Juli 2026 abgeschlossen werden können. Dementsprechend wird die Gesellschaft am 27. Juli 2026 den geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025 nicht veröffentlichen. Hintergrund sind die fortschreitenden und weiterhin konstruktiven Verhandlungen mit den Gläubigern der Schuldscheindarlehen sowie den Anleihegläubigern über die Refinanzierung und Restrukturierung insbesondere der im Jahr 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten, für die eine Laufzeitverlängerung bis zum zweiten Halbjahr 2030 angestrebt wird. Da die Ergebnisse dieser Verhandlungen und deren Umsetzung aus Sicht der Abschlussprüfer für die abschließende Beurteilung von wesentlicher Bedeutung sind, kann die Prüfung erst nach deren Vorliegen finalisiert werden. Der Vorstand erwartet, dass die auf dieser Basis verhandelte Lösung eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schaffen wird. Der Vorstand der Branicks wird den Kapitalmarkt über den Fortgang der Restrukturierungsverhandlungen entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren. IR-Kontakt Branicks Group AG:

Peter Dietz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com



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