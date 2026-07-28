28. Juli 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB; 42K) (das "Unternehmen" oder "Western Star") freut sich, zertifizierte Laboranalysenergebnisse aus den ersten Untersuchungsprogrammen des Unternehmens im Wolframkonzessionsgebiet Rowland und dem angrenzenden Wolframprojekt White Star bekannt zu geben, die sich beide im Elko County, Nevada, USA, befinden.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärte: "Ergebnisse mit diesen Gehalten, die mehr als doppelt so hoch sind wie die bisher gemeldeten historischen Gehalte, stellen eine spannende Entwicklung in den Konzessionsgebieten Rowland und White Star dar und belegen die hochgradige Beschaffenheit des Systems in diesem Distrikt. Nachdem die geophysikalischen Untersuchungen in beiden Konzessionsgebieten abgeschlossen sind und uns nun die Analyseergebnisse vorliegen, erstellen wir den integrierten Jarbidge-Charleston-Datensatz, den wir benötigen, um zuversichtlich mit der Generierung von Bohrzielen zu beginnen."

Wichtigste Highlights:

- In den Abbaustätten Rowland Main wurde ein Spitzengehalt von 4,02 % WO3 in einer Gesteinssplitterprobe (Probe RO-16-01) ermittelt; weitere herausragende Ergebnisse waren 3,00 % WO3 aus der Batholith-Mine White Star (WS-16-02) sowie drei weitere Proben mit Gehalten über 2 % WO3 aus der Zone Rowland Main (RO-19-15, RO-19-10 und RO-16-02).

- Proben aus Ausbissen, von Lesesteinen und Schlitzproben im Wolframkonzessionsgebiet Rowland bestätigen eine hochgradige Wolframmineralisierung in allen drei zuvor identifizierten Zonen historischer Abbaustätten (Northern Zone A, Northern Zone B und Rowland Main).

- Rowland Main: 18 Gesteinssplitterproben, Lesestein- und Schlitzproben enthielten Gehalte von 4,02 %, 2,69 %, 2,56 %, 2,11 % und 1,25 % WO3, darunter bis zu 110,5 ppm Mo, 6,82 g/t Ag, 0,4 % Cu und 2,57 % Mn.

- Northern Zone A: 1 Gesteinssplitterprobe (RO-15-01) ergab 0,23 % WO3, 3,06 g/t Ag und 0,31 % Mn sowie 41,1 ppm Mo.

- Northern Zone B: 3 Gesteinssplitterproben in der Nähe der historischen Aufbereitungsinfrastruktur und des Schachts ergaben 0,35 % bis 1,22 % WO3 (Spitzenprobe RO-18-02) mit einem begleitenden Silber- und Kupfergehalt von bis zu 10,85 g/t Ag und 0,8 % Cu (RO-18-03) sowie Molybdän von bis zu 119,5 ppm Mo.

- Erste Gesteinssplitterprobenahme im Wolframkonzessionsgebiet White Star lieferte zwei Proben mit Gehalten von 0,13 % und 3,00 % WO3 (WS-16-02), was mit den historisch dokumentierten Produktionsgehalten der Mine Batholith/Mission Cross übereinstimmt, wobei in WS-16-02 ein stark anomaler begleitender Molybdängehalt von 711 ppm Mo analysiert wurde.

- Die Ergebnisse werden mit den Daten der abgeschlossenen drohnengestützten geophysikalischen Magnetikuntersuchung und der noch ausstehenden Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchung zusammengeführt, um die laufende Bohrzielgenerierung des Unternehmens im gesamten konsolidierten Wolframgebiet Jarbidge-Charleston zu unterstützen.

Wolframkonzessionsgebiet Rowland

Das Gesteinssplitter- und Schlitzprobenprogramm Rowland wurde konzipiert, um die drei Zonen mit umfangreichen historischen Abbaustätten zu untersuchen, die im Rahmen des Phase-1-Feldprogramms des Unternehmens besucht wurden: die Abbaustätten Northern Zone A, Northern Zone B und die Hauptabbaustätten bei Rowland. Die Proben wurden in Tagebaugruben, Stollen und Ausbissen entnommen.

Abbildung 1: Entnahmestellen der Gesteinssplitterproben und Schlitzproben im Wolframkonzessionsgebiet Rowland (oberes Bild) und auf dem Wolframprojekt White Star (unteres Bild), über der historischen geologischen Kartierung (Coats, 1964, USGS Bulletin 1141-M)

Northern Zone A

Während des Phase-1-Feldprogramms wurde in der Northern Zone A eine Gesteinssplitterprobe entnommen (RO-15-01), die 0,23 % WO3, 3,06 g/t Ag und 41,1 ppm Mo enthielt. Die Probe bestätigt eine Wolframmineralisierung in der nördlichsten der drei Zonen mit historischen Abbaustätten und liefert einen ersten geochemischen Anhaltspunkt für das in diesem Gebiet geplante Folgeprogramm.

Northern Zone B

In der Northern Zone B wurden in der Nähe der historischen Aufbereitungsanlagen und Schächte drei Gesteinssplitterproben entnommen. Die Ergebnisse liegen zwischen 0,35 % und 1,22 % WO3, wobei der höchste Gehalt von 1,22 % WO3 in der Gesteinssplitterprobe RO-18-02 gemessen wurde. Auch wurden anomale Silbergehalte von bis zu 10,85 g/t Ag (RO-18-03) festgestellt, während Molybdän in allen drei Proben erhöht war (56 bis 120 ppm Mo).

Rowland Main

Achtzehn Gesteinssplitterproben und Schlitzproben wurden im gesamten Abbaugebiet Rowland Main entnommen, dort wo das Skarnsystem zutage tritt. Die Ergebnisse reichen von 0,01 % bis 4,02 % WO3. Fünf Proben lieferten Gehalte von über 1,0 % WO3, angeführt von RO-16-01 mit 4,02 % WO3, gefolgt von RO-19-15 (2,69 % WO3), RO-19-10 (2,56 % WO3), RO-16-02 (2,11 % WO3) und RO-19-13 (1,25 % WO3). Hohe Gehalte eines weiteren kritischen Metalls, Mangan (Mn), waren ebenfalls durchgehend in der Zone Rowland Main vertreten. Erhöhte Molybdängehalte treten gemeinsam mit den höhergradigen Wolframproben auf (Spitzenwert: 110,5 ppm Mo in Probe RO-19-15), und auch Zinn (Sn) ist in einem Teil der Proben erhöht (Spitzenwert: 36,1 ppm Sn in Probe RO-19-16). Dies entspricht der für ein scheelitführendes Wolfram-Skarnsystem typischen Indikatorelementgeochemie.

Abbildung 2: Historische Tagebaugrube Rowland Main (ca. 30 m breit) mit den Entnahmestellen der Schlitz- und Gesteinssplitterproben RO-19-04 bis RO-19-13 entlang der freiliegenden Abbaubereiche.

Abbildung 3: Lage der Entnahmestellen der Schlitzproben und Lesesteine in benachbarten Ausbissen bei Rowland Main.

Wolframprojekt White Star - erste Gesteinssplitterentnahme

Die Gesteinssplitterproben aus dem Wolframprojekt White Star waren vorläufiger Natur und konzentrierten sich auf Ausbisse am Straßenrand, die historische Abbauspuren oder visuelle Skarnindikatoren aufwiesen. Die ersten Ergebnisse der Gesteinssplitterproben sind ermutigend, da die Probe mit dem höchsten Gehalt aus einem Gebiet entnommen wurde, von dem bisher nicht bekannt war, dass es mineralisiert ist.

Es wurden zwei Gesteinssplitterproben entnommen: Gesteinssplitterprobe WS-16-02 enthielt 3,00 % WO3 und 711 ppm Mo, während die Gesteinssplitterprobe WS-16-01 0,13 % WO3 aus einem Gebiet mit nur wenigen Ausbissen enthielt, das laut Lidar-Analyse jedoch auf eine sanierte Tagebauzone hindeutet.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse der Gesteinssplitter- und Schlitzproben werden mit den abgeschlossenen drohnengestützten geophysikalischen Magnetikuntersuchungen sowie den noch ausstehenden geochemischen Bodenuntersuchungen in beiden Konzessionsgebieten zusammengeführt, um die laufende Bohrzielgenerierung des Unternehmens im gesamten konsolidierten Wolframgebiet Jarbidge-Charleston zu unterstützen. Weitere Bodenprobenahmen in den Konzessionsgebieten werden fortgesetzt, und das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald zusätzliche Analyseergebnisse vorliegen und ausgewertet sind.

Analyseergebnisse der Proben

Tabelle 1: Ausgewählte Analyseergebnisse von Gesteinssplitterproben und Schlitzproben aus dem Wolframprojekt Rowland.

Tabelle 2: Erste Analyseergebnisse der Gesteinssplitterproben aus den historischen Abbaustätten der Mine Batholith auf dem Wolframkonzessionsgebiet White Star.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC):

Gesteinssplitterproben und Schlitzproben wurden vom Außendienstteam des Unternehmens unter der Aufsicht einer qualifizierten Person entnommen und zur Aufbereitung und Analyse an ein zertifiziertes unabhängiges Labor (ALS Global (Reno, Nevada)) übermittelt. Die Proben wurden mittels ME-MS61 auf Wolfram (W) sowie 47 weitere Elemente analysiert: (Super Trace Lowest DL 4A mittels ICP-MS) sowie mittels Schmelz-RFA (Methode WO3-XRF10). Die in dieser Pressemitteilung angegebenen WO3-Werte wurden aus den Ergebnissen für das Element Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611 berechnet. Die Protokolle zur Rückverfolgbarkeit wurden durchgehend eingehalten, und in jede Probencharge wurden Standardreferenzmaterialien, Leerproben und Doppelproben eingefügt, um Genauigkeit und Präzision zu überwachen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von einem Berater des Unternehmens, Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und freigegeben.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der nordamerikanischen Wolframversorgung gerichtet ist. Das Unternehmen treibt seinen Eintritt in den US-Markt durch vormals produzierende Wolfram-Assets in historisch bedeutsamen Bergbaugebieten voran und positioniert sich, um am wachsenden Bedarf an einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen teilzuhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westernstarresources.com.

Kontaktdaten

Blake Morgan,

Direktor, President und CEO

mailto:blake@acvc.vc

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