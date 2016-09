Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Nach einer Erweiterung der Portallösung und der Einführung eines neuen E-Bankings am Wochenende vom 10./11. September 2016 zuerst gar nichts mehr, danach funktionierte es zwar wieder, aber bis gestern litten die Kunden unter erheblichen Performance-Einbussen. Was genau waren die Ursachen und weshalb dauerte die Behebung so lange?

Marcel Hurschler: Es bestand ein technisches Problem beim Login in den geschützten Bereich. In den ersten Tagen nach Migration dauerte das erste Login in das neue E-Banking pro User je rund 1 Minute. Dadurch entstanden bei jedem Login-Versuch von Kunden neue Verzögerungen, die in ihrer Kumulation die erwähnten Performance-Einbussen verursachten.

"Das Problem wurde identifiziert und wurde in der Nacht auf gestern (15./16. September 2016) in Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Portal-Software behoben." Marcel Hurschler, CFO LUKB

Der technische Hintergrund war, dass der Thread-Pool auf 200 sich gleichzeitig einloggende User ausgerichtet war und die Threads seriell funktionierten. Beim 201. User standen dann kein Thread mehr zur Verfügung, was dazu führte, dass das Portal zeitweise nicht verfügbar war. Als Sofortmassnahme wurden die Thread-Kapazität auf 2000 erhöht und die Threads auf eine parallele Funktionsweise eingestellt. Dadurch blockierte sich das System nicht mehr. Das Problem wurde identifiziert und wurde in der Nacht auf gestern (15./16. September ...

