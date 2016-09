Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) rechnet damit, dass die Hälfte der syrischen Flüchtlinge nicht in Deutschland bleiben werde. "Von den Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien sind mehr als 50 Prozent innerhalb von wenigen Jahren zurückgekehrt. Bei den syrischen Kriegsflüchtlingen werden es auch mindestens 50 Prozent sein", sagte Müller im Gespräch mit der "Welt am Sonntag".

Müller stellte der Zeitung verschiedene Rückführungs- und Hilfsprogramme für Flüchtlinge vor, darunter ein Programm für Lehrer in der Türkei. "Dort habe ich gerade ein neues Projekt gestartet. Wir finanzieren 6000 syrische Lehrerinnen und Lehrer, die mit Beginn des neuen Schuljahres Flüchtlingskinder in türkischen Städten unterrichten. Dieser Unterricht schafft Hoffnung für die Eltern und gibt den Kindern eine Perspektive", so Müller gegenüber der "Welt am Sonntag".

Ziel sei es, möglichst viele Menschen davon abzuhalten, nach Deutschland zu gehen.