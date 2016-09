Dr. Stefan Behn, Vorstandsmitglied der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), hat am Freitag dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er die in seinem Anstellungsvertrag vorgesehene Möglichkeit nutzen wird, mit Vollendung seines 60. Lebensjahres am 31. März 2017 aus dem Unternehmen auszuscheiden. Herr Dr. Behn gehört dem Vorstand der HHLA seit 1996 an und verantwortet dort die Bereiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...