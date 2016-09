Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Stockpicking Österreich (wikifolio BSN) Ich meine: Zur grössten Position im wikifolio wurde heute Palfinger, Zukauf zu 26,35 Euro. Grosse M&A-Aktivitäten im Marinebereich. Nun wurde Guidance angekündigt. Eine Neubewertung der Aktie scheint möglich. BSN Engine Auszug Palfinger Die Palfinger Aktie verlor am Montag -0,19% auf 26,45 EUR. Year-to-date liegt Palfinger nun 0% im Plus. Es gab bisher 82 Gewinntage und 85 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 5,18%, vom Low ist man 16,47% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2016 ist der Dienstag mit 0,56%, der schwächste ist der Freitag mit -0,15%. In der Wochensicht liegt die Aktie um 3,99% im Minus, in der Monatssicht 4,51% im Minus, ytd 0%...

Den vollständigen Artikel lesen ...