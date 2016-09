Die neue Logistikplattform von Lidl in Spanien, die sich in Alcala de Henares befindet und die größte Logistikplattform des Unternehmens in Europa sein wird, ist heute, am 22. September, in Betrieb genommen worden. Foto Lidl Spanien Sie hat mehr als 70.000 m² und eine Gesamtinvestition von über 70 Millionen EUR. Sie wird in dem ersten Jahr 100 Mitarbeiter...

