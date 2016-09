FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.09.2016 - 11.00 am



- CREDIT SUISSE RAISES ASHTEAD GRP TO 'NEUTRAL' ('UP') - TARGET 1,150 (770) PENCE - GOLDMAN CUTS ABERDEEN ASSET MANAG TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (340)P - GOLDMAN CUTS MAN GROUP TO 'BUY' ('CONVICTION BUY') - TARGET 146 (155) PENCE - GOLDMAN CUTS METRO BANK TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2,050 (1,630) PENCE - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES CYBG WITH 'NEUTRAL' - TARGET 245 PENCE - GOLDMAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1 ,480 (1,310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3,000 (2,930) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 275 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1,060 (1,040) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 350 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2050 (2180) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 280 (245) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 420 (440) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1750 (1500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES GEMFIELDS RESOURCES PRICE TARGET TO 44 (43) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3,760 (3,682) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 81 (118) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 120 (90) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY INITIATES COBHAM WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 170 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1,620 (1,520) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1,070 (1,150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MELROSE INDUSTRIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 200 (73) PENCE



