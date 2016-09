New York/London - Die Ölpreise haben am Dienstag einen Teil ihrer starken Vortagesgewinne wieder abgegeben. Bis zum Mittag fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November auf 46,65 US-Dollar und damit 70 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 65 Cent auf 45,29 Dollar.

Beobachter sprachen von einer Gegenreaktion am Ölmarkt. Der starke Ölpreisanstieg um fast zwei Dollar je Barrel am Vortag ist nach Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...