Volkswagen-Markenvorstand Herbert Diess sieht Deutschlands Infrastruktur auf gutem Weg, eine flächendeckende Energieversorgung für Elektroautos anzubieten: "Die Probleme mit der Energieversorgung von elektrischen Fahrzeugen sind lösbar. Bis zum Jahr 2025 werden die Infrastrukturfragen geklärt sein", sagte Diess den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Wie das geht, sehen wir heute schon in Norwegen, wo Elektrofahrzeuge bereits 30 Prozent des Marktes ausmachen", ergänzte er. Diess betonte zugleich, dass Volkswagen nicht zu spät in die E-Mobilität eingestiegen sei. Um das Jahr 2020 herum werde "ein sehr guter Zeitpunkt dafür sein". Diess will den Konzern zum führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen machen.

"Wir haben eine gute Ausgangsposition, weil wir in China den mit Abstand größten Marktanteil haben - und China wird der Leitmarkt für elektrische Mobilität", sagte er. "Alleine, um dort unseren Marktanteil zu halten, müssen wir schrittweise ab 2020 in der Lage sein, jährlich mehrere hunderttausend E-Fahrzeuge auszuliefern." Diese Skaleneffekte wolle VW nutzen, "um bei der E-Technologie auch bei den Kosten Weltmarktführer zu sein".