Ab sofort bietet VARTA Storage GmbH (Nördlingen) eine App, die sämtliche Daten der VARTA-Batteriespeicher und der Energieströme im Haus in Echtzeit abrufbar macht. Die kostenlose Anwendung für Android, IOS und Windows Phone steht jetzt in allen App-Stores zum Download bereit. Sie informiert den Kunden jederzeit über die Ersparnis bei den Stromkosten, den Netzbezug und wenn die Photovoltaik-Anlage an einen Datenlogger angebunden ist, auch über den Autarkiegrad und die Eigenverbrauchsquote.

Den vollständigen Artikel lesen ...