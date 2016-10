Am sechsten Spieltag der Bundesliga hat der FC Bayern München 1:1 gegen den 1. FC Köln gespielt. Die Kölner Defensive spielte von Beginn an konzentriert, die Bayern fanden offensiv kein Mittel.

Der Tabellenführer hatte deutlich mehr Ballbesitz, aber die Kölner verteidigten tief. In der 40. Minute knackten die Münchner das Kölner Abwehrbollwerk: Kimmich erzielte den ersten Treffer der Partie per Flugkopfball. Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Müller für den verletzten Robben eingewechselt. Kurz nach einem Doppelwechsel der Kölner erzielten diese den Ausgleichstreffer in der 63. Minute: Modeste lupfte den Ball nach einer Flanke von Risse an Neuer vorbei ins Netz.

In der 77. Minute hatten die Bayern eine große Chance zur erneuten Führung: Horn lenkte einen Schuss von Müller mit einer guten Parade an den Pfosten. In den letzten Minuten spielte der FCB aggressiv nach vorne und setzte die Kölner immer mehr unter Druck. In der 86. Minute landete ein Flachschuss von Bernat aus 25 Metern am Pfosten des Kölner Tores. Der Siegtreffer gelang den Münchnern aber nicht mehr.

Am siebten Spieltag müssen die Bayern in Frankfurt ran, Köln spielt gegen Ingolstadt. Die Ergebnisse der anderen Begegnungen: Hertha BSC - Hamburger SV 2:0, SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 1:0, FC Ingolstadt 04 - 1899 Hoffenheim 1:2, SV Darmstadt 98 - Werder Bremen 2:2.