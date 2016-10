Im zweiten Sonntagsspiel des sechsten Spieltags der Bundesliga hat Schalke 04 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und die ersten drei Punkte der Saison geholt. Beide Mannschaften schenkten sich in der ersten Hälfte nichts, aber qualitativ war in der Begegnung Luft nach oben.

Im Endeffekt war es in der 52. Minute ein Elfmeter, der die Gelsenkirchener erlöste: Choupo-Moting verwandelte links halbhoch. Gladbach musste daraufhin mehr Risiko gehen und machte hinten auf. Das nutzten die Schalker nur zwei Minuten nach dem 1:0: Embolo erzielte den zweiten Schalker Treffer. Das dritte Tor innerhalb von etwa sechs Minuten fiel in der 58. Minute: Goretzka schob einen Abpraller von Sommer ins Tor und sorgte für die Vorentscheidung in der Partie.

Embolo legte dann in der 83. Minute auch noch den vierten Treffer der Knappen nach. Am siebten Spieltag muss Schalke in Augsburg ran, Gladbach spielt gegen den HSV.