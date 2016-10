Vor zwei Tagen brachen die USA und Russland die Gespräche über Syrien ab - nun haben die Außenminister wieder miteinander telefoniert. Syrien sei Medienberichten zufolge aber nicht das einzige Thema gewesen.

Zwei Tage nach dem Abbruch der Syrien-Gespräche haben die Außenminister der USA und Russland wieder Kontakt aufgenommen. Sergej Lawrow und John Kerry hätten miteinander telefoniert, teilte das russische Außenministerium am Mittwoch mit. Frankreich kündigte zudem an, dass Außenminister Jean-Marc Ayrault in den kommenden Tagen nach Moskau und Washington reisen werde, um beide Staaten zur Annahme einer UN-Resolution für die umkämpfte Metropole Aleppo zu bewegen. In Berlin wollte sich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mit dem Syrien-Sondergesandten der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, treffen. Die syrische Armee kündigte an, aus humanitären Gründen die Angriffe auf Ziele in dem von Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos zurückzufahren.

Am Montag hatten die USA die Syrien-Gespräche mit Russland über die Umsetzung einer Feuerpause mit dem Vorwurf abgebrochen, die Regierung in Moskau halte sich nicht an ihre Zusagen. Russland wies dies zurück. Das Ende der Gespräche fand vor dem Hintergrund von schweren Luftangriffen auf Ost-Aleppo statt. Dort ist die humanitäre Lage nach UN-Angaben ...

