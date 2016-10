Julian Brandt von Bayer Leverkusen sieht seinen aktuellen Verein nicht nur als Zwischenstation. "Ich habe Ziele in Leverkusen, die ich erreichen möchte. Ich will konstanter in meinen Leistungen werden und regelmäßig Tore schießen", sagte Brandt der Boulevardzeitung "Express".

In Zukunft seien sicherlich auch das Ausland oder Bayern München für ihn interessant, aktuell mache er sich "da aber keine Gedanken". Zuletzt hatte Brandt mit der Nationalmannschaft bei den Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro die Silber-Medaille gewonnen. Am Abend befindet er sich beim WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien im Kader der A-Nationalmannschaft.