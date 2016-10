Der KfW-Fördertopf für den Kauf von Stromspeichern in Deutschland ist leer. Anträge konnten noch bis 05.10.2016 eingereicht werden, aber ohne Garantie auf Auszahlung. Die Powerball-Systems AG (Solothurn, Schweiz) hat bei der Entwicklung ihrer Stromspeicher ohne Fördermittel kalkuliert, weil es in der Schweiz keine solche Förderung gibt. In einer Beispielrechnung zur Nachrüstung einer Photovoltaik-Anlage mit 5 kW zeigte sich, dass sich ein günstiger Speicher für Betreiber auch ohne Förderung rechnet.

