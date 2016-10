Der deutsche Hollywood-Star und Autor Hardy Krüger hat den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als den "unverschämtesten Lügner unter Politikern", den er je erlebt habe, bezeichnet: "In den USA fühle ich mich sehr wohl. Allerdings habe ich dort im Moment einen Todfeind - und das ist Mister Trump", sagte Krüger der "Welt am Sonntag".

"In einem Satz bringt er drei Lügen unter. Bislang habe ich die Republikaner immer als eine normale Partei betrachtet." Das Gegenteil sei jetzt der Fall, so Krüger. "Meine Sorge ist, dass Trump so viele Anhänger hat, die ihn trotz all der dokumentierten Lügen nach wie vor unterstützen."

Von den Pöblern in Dresden am Tag der Deutschen Einheit zeigte sich der Schauspieler entsetzt. "Ich finde das unglaublich schockierend", sagte der 88-Jährige. Er kämpfe seit Jahrzehnten gegen rechte Gruppierungen wie die NPD und stelle fest: "Jetzt ist es schlimmer geworden. Inzwischen mache ich mir große Sorgen um unser Land. Die Unzufriedenheit hat, wegen einiger Fehler der Politik, enorm zugenommen. Die Zahl der rechten Gruppierungen in der Politik hat ebenfalls zugenommen, was mich an die Parteienzersplitterung in der Weimarer Republik erinnert, die es unmöglich machte, Hitler zu widerstehen."

Dennoch wolle er keine Parallelen zur damals ziehen. "Die Unzufriedenen, das sind viele Ältere, viele aus dem Mittelstand", sagte Krüger.

Er setze auf die Jugend.