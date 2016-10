Der Markt für Bio-Äpfel weist auch für 2016 erneut Steigerungsraten auf. Ein positives Signal für die gerade begonnene Saison. Passend dazu wird in Deutschland eine Rekordernte erwartet. In anderen Anbaugebieten sieht es nicht so rosig aus, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Nach der kleineren Ernte 2015 standen in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...