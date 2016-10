Zürich (ots) - Die SBB bietet ab Januar Sprachkurse für ihre über

30000 Mitarbeiter an. Das bestätigt SBB-Sprecher Oliver Dischoe

gegenüber der «Handelszeitung». «Führungskräfte und Mitarbeitende

können sich ab Mitte November für die Sprachlernangebote anmelden»,

sagt Dischoe.



Die Kosten für den Sprachunterricht belaufen sich auf 4,2

Millionen Franken. Angeboten werden Online-Kurse und E-Learnings für

die drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch.

Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt können auch Kurse in Englisch

oder Spanisch buchen, Rätoromanisch wird nicht angeboten.



Die deutsche Firma Speexx übernimmt die Federführung im virtuellen

Klassenzimmer. Sie hat sich in einer öffentlichen Ausschreibung gegen

vier Konkurrenten durchgesetzt. Gemäss den Angaben auf ihrem

Internetauftritt zählen auch die Grossbank Credit Suisse und der

potenzielle Sika-Käufer Saint-Gobain zum Kundenstamm.



Bewusst nicht mitgeboten haben die Klubschule Migros und die

Sprachschule Bénédict. «Aufgrund unserer Erfahrung in der

Sprachausbildung glauben wir nicht daran, dass reines E-Learning -

ohne unterstützenden Präsenzunterricht - zielführend ist», begründet

eine Migros-Sprecherin den Verzicht. Und weiter: «Der Klubschule als

rein schweizerischem Unternehmen ist es nicht möglich, mit den

deutschen Mitbewerbern bezüglich Lohnniveau mitzuhalten und ein

Angebot auf so tiefem Preisniveau einzureichen. Wir wären nie

konkurrenzfähig gewesen.»



