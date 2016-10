BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 18-October-16



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 18/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5369603.311 172.1799305 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 18/10/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6434387.747 23.36811736 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 18/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 10936913.93 136.930513 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 18/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9110570.21 14.3008712 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 18/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 12527179.4 161.9335497 Daily ETP



Boost ShortDAX 18/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5348673.799 13.0952439 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 18/10/2016 IE00B7Y34M31 115343 USD 35937167.26 311.5678217 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 18/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 28400107.46 14.0417679 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 18/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6233231.267 464.1274212 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 18/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13134691.35 8.0571685 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 18/10/2016 IE00B7ZQC614 127529717 USD 154146329.5 1.2087091 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 18/10/2016 IE00B7SX5Y86 380936 USD 34292620.02 90.0219985 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 18/10/2016 IE00B8HGT870 376750 USD 9345526.302 24.8056438 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 18/10/2016 IE00B6X4BP29 28341 USD 3398555.063 119.9165542 Daily ETP



Boost Copper 3x 18/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3204965.828 9.6630873 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 18/10/2016 IE00B8KD3F05 6494 USD 1473829.203 226.9524488 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 18/10/2016 IE00B8VC8061 17989511 USD 28049083.65 1.559191 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 18/10/2016 IE00B76BRD76 528132 USD 13509293.13 25.5793876 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 18/10/2016 IE00B7XD2195 3011724 USD 15329413.74 5.0899132 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 18/10/2016 IE00B8JG1787 27347 USD 2958082.2 108.1684353 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 18/10/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2293722.564 51.12954601 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 18/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2211787.766 73.97283498 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 18/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7415544.021 134.6566919 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 18/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1784765.078 62.84384079 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 18/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2044914.446 170.2676475 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 18/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 77970718.76 6780.062501 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 18/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 160374103.8 11879.56325 Daily ETP



Boost Palladium 18/10/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 500370.6325 82.2301779 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 18/10/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 935113.9819 62.4616914 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 18/10/2016 IE00B94QL251 10561 USD 968621.4385 91.7168297 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 18/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 419266.3249 11.6621603 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 18/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 126168.3944 74.2167026 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 18/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1125508.439 88.6646005 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 18/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 556967.9443 85.6741954 Daily ETP



Boost Silver 2x 18/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1182505.875 61.9242708 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 18/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2389463.043 54.7564747 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 18/10/2016 IE00B873CW36 369778 EUR 11154586.03 30.1656292 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 18/10/2016 IE00B8NB3063 1153900 EUR 47828534.2 41.449462 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKT09149 8080 EUR 1017005.979 125.8670766 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKS8QM96 72000 EUR 4063803.077 56.4417094 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 436618.8994 132.3087574 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 31716865.3 59.6115568 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 646570.9319 136.1201962 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKS8QQ35 55900 GBP 3056870.493 54.6846242 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 291378.4725 116.551389 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 18/10/2016 IE00BKS8QT65 179650 USD 13204811.54 73.5029866 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 18/10/2016 IE00BLS09N40 989750 EUR 16806751.55 16.9808048 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 18/10/2016 IE00BLS09P63 89620 EUR 5782770.91 64.5254509 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 18/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 3023552.66 148.2133657 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 18/10/2016 IE00BLNMQT00 27800 EUR 1035290.048 37.2406492 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 18/10/2016 IE00BVFZGC04 176653 USD 3119221.995 17.6573395 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 18/10/2016 IE00BVFZGF35 13701 USD 1388744.637 101.3608231 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 18/10/2016 IE00BVFZGG42 43931 USD 1594707.355 36.3002744 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 18/10/2016 IE00BVFZGH58 29406 USD 2211963.891 75.2215157 Short Daily ETP



Boost Brent 18/10/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4717479.115 18.2678802 Oil ETC



Boost Gold 18/10/2016 IE00BVFZGK87 85819 USD 2248369.664 26.198973 ETC



Boost Natural Gas 18/10/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1477239.036 33.9860819 ETC



Boost BTP 10Y 5x 18/10/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1745425.85 55.1076895 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 18/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3331143.395 54.2310687 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 18/10/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 1868008.385 70.9298445 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 18/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 206589.0417 96.8537467 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 18/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 182693.3916 81.8152224 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 18/10/2016 IE00BYTYHS72 143516 USD 5552386.977 38.6882785 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 18/10/2016 IE00BYTYHR65 96887 USD 3932869.222 40.5923315 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 18/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 480901.4396 137.4004113 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 18/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 197284.5214 56.3670061 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 18/10/2016 IE00BYTYHQ58 472992 USD 3870386.593 8.1827739 2.25x Leverage Daily ETP



