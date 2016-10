Von André P. Spillmann, ZKB

Ausgangslage

Die Aktie der Zur Rose Group legte seit dem Beginn des Monats Oktober um über 28% auf eKMU-X zu. Folgende Nachrichten führten zu dieser Entwicklung: Anfangs Monat wurde über ein positives drittes Quartal berichtet. Per Ende September erzielte die Gruppe ein Umsatzwachstum von 6%. Damit wurde die Stellung im europäischen Markt sowohl im Kerngeschäft - dem Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln und der Ärztebelieferung in der Schweiz - als auch im Onlinegeschäft weiter ausgebaut. Weiter startete DocMorris eine deutschlandweite TV-Kampagne. Der Werbespot richtet sich an dauerhaft erkrankte Patienten mit einem regelmässigen Bedarf an rezeptpflichtigen Medikamenten. Auch mit rezeptfreien Medikamenten konnte das Wachstum mit 45% per Ende September weiter gesteigert werden. Am 19. Oktober fällte der Europäische Gerichtshof (EuGH) den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...