London - Europas Aktienmärkte haben sich nach durchwachsenen Unternehmenszahlen kaum vom Fleck bewegt. Etwas Unterstützung erhielten die Handelsplätze am Freitag vom anhaltenden Wertverlust des Euro, der Exporte in Länder außerhalb der Währungszone erleichtern kann. Dem standen aber als Belastung leichte Verluste an der tonangebenden Wall Street entgegen. Dort hatte der im Gegenzug starke Dollar ...

