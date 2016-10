FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aareal Bank stößt in ihrem Kerngeschäft der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Europa immer mehr an ihre Grenzen. "Der europäische, speziell der deutsche Markt für Gewerbeimmobilienfinanzierungen ist hart umkämpft", sagte Vorstandschef Hermann Merkens der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. "Zudem hat sich das Risikoprofil gerade in Deutschland zuletzt an vielen Standorten nicht so entwickelt, dass wir dies für unser Neugeschäft noch akzeptieren wollen."

Das Unternehmen will deshalb das US-Neugeschäft sowie die Dienstleistungssparte mit der IT-Tochter Aareon weiter ausbauen. "Mittelfristig wollen wir unser US-Finanzierungsportfolio von derzeit 5,8 auf sechs bis 6,5 Milliarden Euro erhöhen. Das entspräche dann etwa einem Viertel unseres Gesamtportfolios und wäre eine angemessene Größenordnung."

Die strukturierte Immobilienfinanzierung bleibe zwar auch in Zukunft Rückgrat der Aareal-Bank-Gruppe. "Die Dienstleistungssparte mit der IT-Tochter Aareon und damit das zinsunabhängige, weniger zyklische Provisionsgeschäft werden wir jedoch weiter ausbauen." Die Bank will ihre Quartalszahlen am 10. November vorlegen. An der zum Halbjahresbericht geäußerten grundsätzlichen Zuversicht für die Geschäftsentwicklung habe sich nichts geändert, sagte Merkens, ohne weitere Details nennen zu wollen.

