Nach zweieinhalbjähriger Bauphase hat die Unternehmensgruppe ALDI SÜD ihre neuen Bürogebäude an der Burgstraße in Mülheim an der Ruhr fertiggestellt. Die beiden Gebäude an der Burgstraße in Styrum umfassen insgesamt 17.500 Quadratmeter Brutto-Geschoßfläche. Die neuen Bauabschnitte am Standort von ALDI SÜD an der Burgstraße in...

Den vollständigen Artikel lesen ...