Inmobiliaria Colonial emittierte am Freitag eine EUR 600 Mio. Anleihe bei Mid-Swap +135 BP (Laufzeit 8 Jahre; BBB-). Der Covered Bond (EUR 500 Mio., 10 Jahre) von CA Public Sector SCF wurde bei MS-7 BP gepreist. Unterdessen beabsichtigt der spanische Glücksspielanbieter Codere (B2/B) eine Dualtrancheanleihe im Äquivalent von EUR 775 Mio. zu begeben. Diese soll in EUR als auch USD denominiert ausgestaltet werden (Laufzeit fünf erstmals rückzahlbar nach zwei Jahren). Mit dem Emissionserlös soll bestehende Verschuldung refinanziert werden. Ratingnews zu diesem Emittenten gab es ebenfalls am Freitag von Moody's. Die Ratingagentur erhöhte das Unternehmensrating von Caa3 auf B2 (stabiler...

