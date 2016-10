Es verspricht ein warmer Spätsommertag in der Pfalz zu werden. Der Himmel ist blau und die Temperatur steigt sogar langsam auf nahezu tropische Werte - die perfekte Kulisse für den 12. Gemüsebau-Feldtag in Deutschland, der viele Besucher aus ganz Europa anlockt. Seit 2005 findet dieser internationale Feldtag jedes Jahr im September am Queckbrunnerhof statt, einer Versuchsstation...

Den vollständigen Artikel lesen ...