Zürich - Tief im Archiv des Grafen von Harrach fand der Flötist Maurice Steger längst vergessene Flötenwerke. Dieses vielseitige Musik-Panoptikum des 18. Jahrhunderts präsentiert er gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester am Samstag, 12. November in der Tonhalle Zürich.

Er war Diplomat, Vizekönig von Neapel und leidenschaftlicher Kunstsammler - der Graf von Harrach. In seinem Archiv entdeckte der Schweizer Flötist Maurice Steger wahre Perlen des 18. Jahrhunderts. Behutsam und geduldig rekonstruierte der Blockflötenvirtuose die alten Handschriften und setzte sie in Klang um. In der Zürcher Tonhalle stellt Maurice Steger gemeinsam mit dem Zürcher Kammerorchester ...

