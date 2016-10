Daimler-Vorstandsmitglied Ola Källenius hat vor zu hohen Erwartungen an die Kaufprämie für Elektroautos gewarnt: "Wir dürfen uns nicht darauf verlassen", sagte Källenius dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). Der seit Mai gezahlte Umweltbonus von 4.000 Euro für reine Batteriefahrzeuge und 3.000 Euro für Plug-in-Hybride sei ein "Katalysator" und könne als "vorübergehendes Szenario" Sinn machen.

Wichtiger sei aber, dass die Produkte attraktiv und bezahlbar seien und die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werde. Daimler will bis 2025 zehn neue Pkw-Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringen. Der Autobauer rechnet aber damit, dass dann mindestens noch 75 Prozent aller Fahrzeuge einen Verbrennungsmotor haben. Norbert Barthle, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, appellierte an die Hersteller, beim Marketing für E-Autos und der Preispolitik "eine Schippe draufzulegen".

Die Nachfrage nach der Kaufprämie sei nicht so groß wie erwartet. Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE), sagte, die Elektromobilität dürfe nicht isoliert gesehen werden. "Die Digitalisierung ist bedeutender für die Mobilitätswende, weil sie zu neuen Geschäftsmodellen führt." Der Marktanteil deutscher Hersteller liege in Westeuropa bei 47 Prozent und in den USA bei 20 Prozent.