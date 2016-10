Zürich (ots) - Das SBB-Pilotprojekt «SBB SpeedyShop» ist noch kein

Erfolg. Die Online-Einkaufsmöglichkeit per Click&Collect-Konzept

«erzielt bisher nicht die erwartete Anzahl Bestellungen», sagt Jürg

Stöckli, Leiter SBB Immobilien, im Interview mit der

«Handelszeitung».



SBB, Migros und die Schweizerische Post bieten seit September 2015

im Hauptbahnhof Zürich Online-Einkäufe an, die 30 Minuten nach

Bestellung in Post-Automaten abholbar sind. Während das System

technisch gut laufe, hapere es mit der Akzeptanz: «Wir haben noch

nicht den Erfolg, den wir gerne hätten», sagt Stöckli. Abgebrochen

werde der Versuch nicht, aber Änderungen seien angedacht: «Wir

überlegen uns, den SBB SpeedyShop in Richtung Nonfood-Artikel

auszubauen. Das kann bis zu Blumen, Büchern, Schuhen und

Elektrozubehör gehen. Und es sollten mehrere Standorte sein. Wir

überlegen uns zurzeit auch, weitere Partner ins Boot zu nehmen.»



Punkto Umsätze in Detailhandel und Gastronomie sind die Bahnhöfe

2016 gut unterwegs: «Entgegen des negativen Schweizer

Detailhandels-Index wachsen wir auch dieses Jahr. In den 32 grössten

Bahnhöfen legten wir per Ende September um 1,3 Prozent gegenüber dem

Vorjahr zu», sagt Stöckli.



Eine allfällige Konkurrenz durch Fernbusse und deren Auswirkungen

auf die Drehscheibenfunktion der Bahnhöfe macht dem Leiter SBB

Immobilien keine Angst: «Die Bahn wird ihre Stärke behalten. Weil wir

die einzigen sind, die 1400 Leute auf einen Schlag mit hoher

Geschwindigkeit befördern können - mit Abfahrt und Ankunft mitten in

den Städten.»



