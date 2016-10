In dem dritten Quartal (Q3) meldete Carrefour Frankreich eine gute flächenbereinigte Umsatzentwicklung in einer dauerhaft schwierigen Umwelt. Die Gesamtumsätze waren weitgehend stabil. Die Lebensmittelverkäufe waren in dem dritten Quartal höher. Quelle: JPstock / Shutterstock.com Die Gruppe meldete für das Q3 2016 Umsätze von 21,78 Millionen EUR. In den...

Den vollständigen Artikel lesen ...