Der Edeka-Verbund wird im 3. Quartal 2017 in Borna eine neue Bananenreiferei eröffnen. Am Donnerstag, dem 27. Oktober, fand unter Beteiligung der Kommunalpolitik der Spatenstich auf dem Gelände in der Stauffenbergstraße statt. Hier werden zukünftig rund 286 Millionen Bananen pro Jahr (2,6 Mio. Kartons) gereift und an Lagerstandorte von Edeka und Netto Marken-Discount in den...

