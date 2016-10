Unterföhring (ots) - - BVB gegen Sporting Lissabon am Mittwochabend ebenfalls live bei Sky



- Gladbach gegen Celtic am Dienstag auch in Ultra HD



- Sky Experte Lothar Matthäus und Roel Brouwers am Dienstag, Marcell Jansen und Pirmin Schwegler am Mittwoch zu Gast im Studio



- Jürgen Klopp exklusiv: Live-Schalte nach Liverpool im Vorlauf am Mittwoch



In der UEFA Champions League stehen am Dienstag und Mittwoch die Rückspiele des vergangenen Gruppenspieltags auf dem Programm. Vor zwei Wochen konnten drei der vier deutschen Klubs gewinnen, Leverkusen spielte gegen Tottenham unentschieden.



Die Partien des FC Bayern und von Borussia Mönchengladbach am Dienstag sowie von Bayer 04 Leverkusen am Mittwoch zeigt Sky live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Auch von der Partie des BVB berichtet Sky am Mittwochabend live.



Mönchengladbach gegen Celtic live auch in Ultra HD



Nach dem 2:0 im Celtic Park will die "Fohlen-Elf" am Dienstag auch das Heimspiel gegen die Schotten gewinnen und damit das Überwintern in einem der beiden europäischen Wettbewerbe praktisch perfekt machen.



Sky zeigt die Begegnung im Borussia-Park exklusiv für Sky Kunden mit dem Sky+ Pro Receiver auch auf dem neuen Sender Sky Sport UHD. Sky zeigt seit dieser Saison ausgewählte Spiele der Königsklasse über Satellit (in Kooperation mit Astra Deutschland) und vereinzelt in weiteren Kabelnetzen in Ultra HD - in vierfach höherer Auflösung als bei HD.



Matthäus und Brouwers am Dienstag im Einsatz



Neben dem Spiel der Borussia überträgt Sky am Dienstag auch das Spiel des FC Bayern in Eindhoven exklusiv. Moderator Sebastian Hellmann begrüßt um 19.30 Uhr den Sky Experten Lothar Matthäus und Roel Brouwers, der bis vergangenen Sommer für Mönchengladbach spielte. Komplettiert wird die Runde von Gerd Schönfelder, der mit 16 Goldmedaillen und insgesamt 22 Medaillen der bislang erfolgreichste Athlet in der Geschichte der Paralympics ist.



Außerdem ist Ralf Zacherl zu Gast, der ab dem 3. November regelmäßig als Jury-Mitglied der Koch-Casting-Show "MasterChef" auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 zu sehen sein wird.



Jürgen Klopp am Mittwochabend exklusiv bei Sky



Am Mittwochabend begrüßt Moderator Michael Leopold den Sky Experten Marcell Jansen und Pirmin Schwegler, der zwischen 2006 und 2009 für Bayer 04 Leverkusen aktiv war. Während die Werkself in England nicht verlieren darf, will der BVB im Heimspiel gegen Sporting Lissabon die Tabellenführung verteidigen. Komplettiert wird die Runde von Tobias Escher von Spielverlagerung.de.



Im Rahmen der Vorberichterstattung am Mittwochabend wird auch Jürgen Klopp live zugeschaltet werden und sich exklusiv bei Sky äußern.



Der 4. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie mit Sky Ticket:



Dienstag:



18.35 Uhr: Besiktas Istanbul - SSC Neapel auf Sky Sport 6 HD



19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



19.30 Uhr: Die "Deutsche Konferenz" auf Sky Sport 2 HD



19.30 Uhr: PSV Eindhoven - FC Bayern München auf Sky Sport 3 HD



19.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Celtic Glasgow auf Sky Sport 4 HD und auf Sky Sport UHD



20.30 Uhr: Manchester City - FC Barcelona auf Sky Sport 5 HD



20.30 Uhr: Atlético Madrid - FC Rostow auf Sky Sport 7 HD



20.30 Uhr: Ludogorets Rasgrad - FC Arsenal auf Sky Sport 8 HD



20.30 Uhr: FC Basel - Paris Saint-Germain auf Sky Sport 9 HD



20.30 Uhr: Benfica Lissabon - Dynamo Kiew auf Sky Sport 10 HD



23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch:



19.30 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD



19.30 Uhr: Die "Deutsche Konferenz" auf Sky Sport 2 HD



19.30 Uhr: Borussia Dortmund - Sporting Lissabon auf Sky Sport 3 HD



19.30 Uhr: Tottenham Hotspur - Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport 4 HD



20.30 Uhr: Legia Warschau - Real Madrid auf Sky Sport 5 HD



20.30 Uhr: AS Monaco - ZSKA Moskau auf Sky Sport 6 HD



20.30 Uhr: Juventus Turin - Olympique Lyon auf Sky Sport 7 HD



20.30 Uhr: FC Kopenhagen - Leicester City auf Sky Sport 8 HD



20.30 Uhr: FC Porto - FC Brügge auf Sky Sport 9 HD



20.30 Uhr: FC Sevilla - Dinamo Zagreb auf Sky Sport 10 HD



23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HD



