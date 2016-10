Im Jemen sind bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Koalition auf eine von Huthi-Rebellen kontrollierte Stadt mindestens 60 Menschen getötet worden. Bei dem Angriff ist ein Gefängnis getroffen worden.

Im Jemen sind bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Koalition auf eine von Huthi-Rebellen kontrollierte Stadt mindestens 60 Menschen getötet worden. Behörden, Mediziner und Angehörige berichteten am Sonntag, bei dem Angriff auf Hodeida am Roten Meer sei ein Gefängnis getroffen worden. Unter den Toten seien auch Häftlinge. Den Angaben zufolge wurde das Gefängnis am Samstagabend dreimal getroffen. 84 Häftlinge hätten sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude befunden. Das Gebäude wurde zerstört, Gefangene waren unter den Trümmern begraben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...