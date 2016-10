Die neu aufgetauchten E-Mails in der Clinton-Affäre sind offenbar schon seit Wochen innerhalb des FBI bekannt gewesen. Doch was steht eigentlich in den E-Mails? Hierzu hält sich FBI-Direktor Comey weiterhin bedeckt.

Die neu aufgetauchten E-Mails in der Clinton-Affäre sind offenbar schon seit Wochen innerhalb des FBI bekannt gewesen. Die Ermittler im Fall Anthony Weiner seien sich der Existenz und der möglichen Relevanz für die Ermittlung gegen die frühere Außenministerin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bereits länger bewusst gewesen, hieß es am Sonntag aus Kreisen der US-Strafverfolgungsbehörden.

FBI-Chef James Comey hatte am Freitag gegenüber Kongressabgeordneten gesagt, neue E-Mails seien auf dem Computer des früheren demokratischen Politikers Anthony Weiner gefunden worden. Gegen diesen wird wegen Sex-Nachrichten an eine Jugendliche ermittelt. Die E-Mails seien möglicherweise wichtig für die eigentlich im Sommer abgeschlossenen Ermittlungen gegen die frühere Außenministerin.

Das Team der Demokratin kritisierte FBI-Chef Comey dafür, dass er nicht mehr Informationen zu den Ermittlungen preisgebe und damit in der heißen Phase des Wahlkampfs fehlgeleiteten Spekulationen Tür und Tor öffne. Die Republikaner lobten hingegen seine Courage.

"Soweit wir wissen, weiß Direktor Comey nichts über den Inhalt dieser E-Mails. Wir wissen nicht, ob sie überhaupt von oder für Hillary sind", sagte ihr Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine am Sonntag. Wenn der FBI-Chef tatsächlich mehr wisse, müsse er damit herausrücken.

FBI-Chef ...

