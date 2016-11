Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Europa beschuldigt, Terroristen zu beherbergen. "Europa als Ganzes unterstützt den Terrorismus", sagte er in einer Fernsehansprache.

Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK könnten sich in Europa "frei und problemlos" bewegen, so Erdogan weiter. Jede Waffe, die bei PKK-Mitgliedern beschlagnahmt werde, stamme aus dem Westen, fügte er hinzu. Zur anhaltenden Kritik aus dem Westen an den Verhaftungen in der Türkei sagte Erdogan: "Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus".