moomoc arbeitet ausschließlich mit quantifizierten Aktien - Strategien, die statistische Effekte zu ihrem Vorteil nutzen. Unsere Handelssignale werden computergestützt aus den Kursverläufen der Aktien generiert und maschinell an den Börsen platziert. Dies ermöglicht ein nachhaltiges, präzises und faktenbasierte Investment ohne Emotionen und ohne Eingabefehler. Schwerpunktmäßig investieren die moomoc Strategien an den US amerikanischen Aktienmärkten, aber vereinzelt werden auch Dax 30 Werte gekauft. Alle Strategien kommen ohne den Einsatz eines Hebels aus und weisen eine Haltedauer zwischen 2 und 20 Tagen auf. Der Schwerpunkt liegt auf sogenannten Reversions- oder Umkehrstrategien, die statistisch eine deutliche Überrendite zu klassischen Trendfolgemodellen oder zu Buy & Hold...

