Die Sängerin Yvonne Catterfeld glaubt, dass sie sich "überraschend gut" als Jurorin in der Sendung "The Voice Of Germany" behauptet: "Nur bei Smudo kann ich nicht mithalten, seine Schlagfertigkeit ist einfach zu gut", sagte Catterfeld der Zeitschrift "Gala". Vorwürfe ihrer männlichen Jury-Kollegen, mit den Talenten in der Sendung Flirtversuche zu unternehmen, weist sie zurück: "Die Jungs verstehen manchmal auch eine Aussage falsch. Aber das ist ja auch schön und nimmt den Talenten die Anspannung", so die Sängerin.

"Es wird auf jeden Fall viel gelacht. Und die beste Flirtwaffe ist nun mal Humor."