Berlin (awp/sda/dpa) - In Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offiziell ihre Bereitschaft angekündigt, erneut für den CDU-Vorsitz und auch für die Kanzlerkandidatur 2017 anzutreten. In zehn Monaten finden in Deutschland die Bundestagswahlen statt. Die Menschen hätten in diesen Zeiten wenig Verständnis, "wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...