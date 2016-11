Der 1. FSV Mainz 05 und die AS Saint-Étienne haben sich am fünften Spieltag in der Gruppenphase der Europa League mit 0:0 unentschieden getrennt. Die Mainzer hätten einen Dreier oder ein Unentschieden mit mindestens einem eigenen Tor landen müssen, um in der letzten Partie der Gruppenphase gegen den FK Qäbälä noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

In der ersten Halbzeit hatte Mainz zwar die besseren Chancen, die Gastgeber waren jedoch das weitgehend spielbestimmende Team. Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahmen die Mainzer die Kontrolle, kamen jedoch nicht gegen die Verteidigung der Franzosen an.